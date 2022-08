L’hybride ordinateur portable-tablette ASUS Zenbook 17 Fold OLED lancé le 31 août ?

Le ASUS Zenbook 17 Fold OLED est un ordinateur portable sous Windows 11 équipé d’un processeur Intel Core i7-1250U, de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage. Grâce à un écran OLED flexible, il est un peu difficile de décider s’il s’agit d’un ordinateur portable ou d’une tablette. Il est probablement plus sûr de dire que c’est les deux.

Dévoilé pour la première fois lors du Consumer Electronics Show en janvier, le Zenbook 17 Fold OLED n’est pas encore disponible à la vente. Mais cela pourrait changer bientôt : ASUS a prévu un événement pour le 31 août où la société dit qu’elle va révéler plus d’informations sur l’ordinateur Zenbook 17 Fold OLED.

À ce stade, nous connaissons déjà la plupart des caractéristiques clés des spécifications et du design du Zenbook 17 Fold. Mais, ASUS encourage les utilisateurs à s’inscrire pour recevoir des mises à jour lorsque l’ordinateur sera mis en vente.

Point sur les spécifications

En termes de spécifications, l’Asus Zenbook 17 Fold OLED dispose d’un écran de 17,3 pouces avec un format d’image 4:3, une luminosité allant jusqu’à 500 nits, une gamme de couleurs 100 % DCI-P3, un support HDR et un temps de réponse de 0,2 ms. L’écran peut se replier au centre, ce qui vous donne effectivement deux écrans de 12,5 pouces, d’une résolution de 1 920 x 1 280 pixels avec un ratio 3:2. Vous pouvez utiliser l’écran supérieur comme écran et l’écran inférieur comme périphérique de saisie avec un clavier virtuel. Vous pouvez également placer un accessoire de clavier physique sur l’écran inférieur pour une véritable expérience d’ordinateur portable.

Cette conception inhabituelle ouvre également la possibilité d’utiliser le Zenbook 17 Fold d’autres manières. Par exemple, vous pouvez le plier au centre et le tenir comme un livre avec une page de contenu à gauche et une autre à droite. Ou vous pourriez le poser sur une table ou un bureau et utiliser une souris et un clavier filaires ou sans fil pour une expérience PC tout-en-un.

Sous le capot, l’ordinateur est propulsé par le processeur Intel Core i7-1250U, une puce de 15 watts, 10 cœurs et 12 threads, avec 2 cœurs de performance et 8 cœurs d’efficacité, ainsi que des graphiques intégrés Intel Iris Xe. Parmi les autres caractéristiques, citons 16 Go de mémoire vive LPDDR5 embarquée (qui n’est pas extensible par l’utilisateur) et un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 To sur une carte M.2 (ce qui signifie qu’il devrait être extensible).

L’ordinateur dispose de deux ports Thunderbolt 4 et d’une prise audio de 3,5 mm, d’une caméra de 5 mégapixels avec support IR pour la reconnaissance faciale, de haut-parleurs stéréo, d’un réseau de microphones et de la prise en charge du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.

Le Zenbook 17 Fold OLED est livré avec une batterie de 75 Wh et un adaptateur d’alimentation USB Type-C de 65 W. Et l’hybride ordinateur portable/tablette mesure 379 x 288 x 13 mm et pèse 1,8 kg.

ASUS n’a pas encore révélé les prix, mais espérons que nous le découvrirons plus tard ce mois-ci.