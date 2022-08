L’iPhone 14 pourrait arriver plus tôt que prévu avec une annonce le 6 septembre

Mark Gurman, de Bloomberg, a révélé ce weekend dans sa lettre d’information PowerOn qu’Apple se prépare à l’événement de lancement de l’iPhone 14 en septembre. Il ne s’agira apparemment pas d’un événement en direct et Apple a déjà commencé à l’enregistrer. Il sera diffusé dans la première moitié du mois prochain.

Le géant de Cupertino révèle habituellement les nouveaux iPhone le premier ou le deuxième mardi de septembre. Une précédente rumeur avait rapporté que nous verrions les smartphones le 13 septembre, ce qui correspondait bien aux théories de la fête du travail.

La légende veut qu’Apple n’aime pas qu’un week-end de trois jours précède un événement de lancement et, cette année, la fête du travail est le 5 septembre aux États-Unis. Cette hypothèse pourrait s’avérer fausse cette année, car Max Weinbach a appris de ses sources que l’iPhone 14 serait dévoilé le 6 septembre et que les smartphones seraient mis en vente le 16 septembre.

fwiw I heard September 6th event and iPhone’s on sale on the 16th not 100% sure, but around there seems right. https://t.co/X2vbu2XyiC — Max Weinbach (@MaxWinebach) August 7, 2022

La série d’iPhone 13 a été annoncée le mardi 14 septembre, les précommandes ont commencé le 17 septembre et les smartphones sont arrivés dans les rayons dix jours après l’annonce, le 14 septembre.

Il reste à voir si les dates de sortie seront échelonnées, mais cela n’est pas à exclure, étant donné que l’iPhone 14 de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Max de 6,7 pouces auraient été affectés par des problèmes d’écran et d’objectif de caméra et que l’impasse qui se dessine entre Taïwan et la Chine pourrait également entraîner un retard.

Vivement le lancement !

Il est fort probable que les iPhone 14 Pro et Pro Max disposent d’un nouveau design en façade et d’un mode Always on Display, de la nouvelle puce A16 Bionic et d’une mémoire vive plus rapide, ainsi que d’un nouveau capteur pour la caméra principale. Ces mises à niveau pourraient les aider à surpasser les meilleurs smartphones actuels.

Les modèles “standards” ressemblent à des mises à niveau progressives et pourraient offrir une meilleure caméra frontale et davantage de RAM de base que leurs homologues de 2021.

Les nouveaux smartphones seront dévoilés aux côtés des Apple Watch Series 8, Watch SE et Watch Pro.