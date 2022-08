Le Galaxy Z Fold 4 fait l’objet d’une fuite avec quelques fonctionnalités phares

Même si l’événement Unpacked de Samsung est dans quelques jours, les fuites ne s’arrêtent pas. À quelques jours de l’événement Unpacked du 10 août, au cours duquel les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 seront dévoilés, la dernière chose que Samsung souhaite est de voir des images prises sur le vif placardées sur Internet, mais malheureusement pour la société, c’est exactement ce qui s’est passé.

La dernière série de fuites nous apporte des images du Galaxy Z Fold 4 en chair et en os, nous donnant notre meilleur aperçu de l’appareil.

Les images sont suivies de détails sur certaines des nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées au Galaxy Z Fold 4. Ce sont des images intéressantes qui ont été dévoilées avant l’événement de la société. Quelqu’un a apparemment réussi à mettre la main sur les deux appareils avant leur lancement.

Comme prévu, le Galaxy Z Fold 4 ressemble à ce que nous avons vu dans les rendus haute résolution précédemment divulguée. Des modifications mineures du design ont été apportées qui le distinguent de son prédécesseur. La nouvelle finition de couleur semble également assez frappante.

De plus, comme les fuites l’avaient annoncé, le Z Fold 4 semble avoir un design à charnière unique, ce qui, à mon avis, lui donne une apparence plus soignée. L’écran extérieur semble un peu plus large, ce qui va de pair avec les fuites qui avaient indiqué que le Z Fold 4 aurait des ratios plus larges. Il est très difficile de repérer le pli, ce qui signifie que les rapports sur un pli intérieur de l’écran moins proéminent étaient dans le vrai.

Des détails sur les prouesses photo

Plusieurs détails sur les nouvelles fonctionnalités ont également été divulgués. Les documents montrent que Samsung a équipé le Galaxy Z Fold 4 d’un capteur ultra-large de 12 mégapixels, d’un capteur large de 50 mégapixels et d’un capteur téléobjectif de 10 mégapixels qui prennent en charge un zoom optique 3x et 30x. Ces caméras permettent de réaliser des photos de nuit et des vidéos stables grâce au capteur ayant 23 % de pixels lumineux sur l’objectif large. Les systèmes OIS et VDIS améliorés sont également inclus.

Les utilisateurs verront une « Zoom map » dans la vue de capture, ce qui leur permettra de comparer l’aperçu original et la vue de la Zoom map pour capturer l’angle parfait. Il sera également possible de passer facilement à la vue Selfie de la caméra arrière et d’accéder aux commandes de la caméra sans avoir à plier l’appareil.

Tout cela est plutôt intéressant, car cela montre comment Samsung tire le meilleur parti de ce facteur de forme unique. La société va dévoiler le Galaxy Z Fold 4 lors de son événement Unpacked le 10 août. L’appareil sera très probablement commercialisé quelques semaines après son dévoilement. Il est attendu aux côtés du Galaxy Z Flip 4, des smartwatches Galaxy Watch 5 et 5 Pro et des écouteurs Galaxy Buds Pro 2.