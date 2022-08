La OPPO Watch 3 sera annoncée le 10 août

Le marché des smartwatches a connu une tendance croissante au cours des deux dernières années, et même si les principaux acteurs sur ce marché ont été principalement Apple et Samsung, il y a d’autres marques qui viennent avec leurs propres versions de l’idée parfaite d’une smartwatch. OPPO est l’une de ces marques, le fabricant chinois a été à la pointe de l’innovation en matière de smartphones depuis un certain temps, et maintenant la société vise à prendre son expertise et les politiques agressives de R&D aux smartwatches.

Après des rumeurs, OPPO a confirmé le lancement de la OPPO Watch 3 en Chine le 10 août. La société a déjà confirmé que la montre sera alimentée par la plateforme Snapdragon W5 Gen 1. Aujourd’hui, elle a posté une image officielle de la montre qui montre un châssis métallique, une couronne et un écran incurvé qui est différent des anciens modèles.

De plus, Evan Blass a publié plusieurs images de la OPPO Watch 3 sur Twitter, montrant les montres sous plusieurs angles.

En plus de la puce Snapdragon W5 Gen 1, la montre utilisera la puce Apollo4 Plus. Le nouveau SoC promet des améliorations majeures de l’autonomie de la batterie. En effet, l’autonomie de la batterie est un autre point essentiel, et on peut penser que la nouvelle OPPO Watch offrira quatre jours complets sur une seule charge en utilisation mixte, et jusqu’à 16 jours en mode économie d’énergie.

Elle sera dotée d’un écran AMOLED LTPO 3D incurvé de 1,91 pouce, d’un support ECG, du NFC et d’une résistance à l’eau à 50 mètres, d’une autonomie de 5 jours en utilisation normale et de 15 jours en mode intelligent, selon de précédents rapports.

Pas encore d’information sur la disponibilité

La montre se déclinerait en trois modèles, OWW211/212/213 avec un support de l’eSIM pour des capacités d’appels vocaux autonomes. ColorOS pour la montre serait doté de plusieurs nouvelles fonctionnalités. Il y a quelques variables inconnues à ce stade, principalement concernant le prix des trois modèles, et la disponibilité, en particulier en France.

La OPPO Watch 3 sera disponible en argent et en noir avec un bracelet en cuir ou en silicone. Nous devrions connaître plus de détails sur la smartwatch dans les prochains jours, avant qu’elle ne devienne officielle mercredi prochain.