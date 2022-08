Twitter a exposé 5,4 millions de comptes après une grave vulnérabilité

Environ deux semaines plus tard, un employé de Twitter a confirmé que le problème avait été corrigé et a également attribué un bug bounty d’une valeur de 5 040 dollars à zhirinovskiy pour avoir trouvé et aidé à corriger le « problème de sécurité valide ». Cependant, le correctif est arrivé trop tard. Selon Restore Privacy , un acteur malveillant répondant au nom d’utilisateur « devil » avait déjà exploité la faille de sécurité pour récupérer les données de 54 85 636 comptes Twitter.

Twitter a confirmé qu’une grave vulnérabilité du système, permettant à un pirate de voler des informations sensibles telles que le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’un compte, a été exploitée au début de l’année , mais qu’elle a maintenant été corrigée. La vulnérabilité était associée au flux de connexion de Twitter, où un mauvais acteur pouvait saisir un numéro de téléphone ou une adresse électronique et découvrir quel compte Twitter y était associé.