La gamme d’iPad Pro 2022 aura une paire de Smart Connector à quatre broches

Citant ses sources en Chine, le japonais Macotakara relayé par AppleInsider affirme que l’iPad Pro 2022 sera doté d’une paire de « connecteurs à quatre broches ». Actuellement, l’iPad Pro est équipé d’une rangée de trois broches exposées sur la partie inférieure arrière de l’appareil qui est appelée Smart Connector et qui est utilisée pour fixer des accessoires tels que le Magic Keyboard.

Vous vous dites probablement : « Et alors, quel est le problème ? Le rapport suggère que les nouveaux connecteurs peuvent être utilisés pour alimenter des accessoires qui se branchent sur le port Thunderbolt/USB-C. Par ailleurs, on ne sait pas si les accessoires actuels à trois broches fonctionneront avec un Smart Connector à quatre broches. Et la paire de connecteurs à quatre broches se trouvera dans de nouveaux emplacements sur les bords latéraux supérieur et inférieur de l’iPad Pro (2022).

Macotakara indique également que nous devons nous attendre à ce que le châssis des nouvelles variantes de 11 et 12,9 pouces de la tablette haut de gamme d’Apple soit pratiquement identique à celui des précédents modèles, à l’exception des deux Smart Connector à quatre broches.

L’écran Mini-LED sera probablement présent, une fois de plus, que sur le modèle de 12,9 pouces. Apple appelle cet écran Liquid Retina XDR Display et il offre un contraste exceptionnel et des couleurs fidèles à la réalité. À moins que des améliorations n’aient été apportées à l’écran, il offrira 1 000 nits de luminosité, 1 600 nits de luminosité maximale et un rapport de contraste de 1 million pour 1.

Il semble y avoir un lien avec la façon dont Apple commercialisera les nouveaux modèles d’iPad Pro et la prochaine gamme d’iPhone 14. Apple essaie d’orienter les acheteurs d’iPhone vers les modèles Pro, plus chers cette année, en les différenciant plus que jamais. C’est pourquoi le nouveau chipset A16 ne sera présent que sur les modèles Pro de l’iPhone 14 (c’est le A15 Bionic de l’année dernière pour les smartphones non Pro) et c’est aussi pourquoi les modèles Pro sont équipés d’écrans OLED haut de gamme, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de meilleures caméras et des nouvelles “découpes en forme de i” au lieu de la vieille encoche.

Alors que l’analyste principal d’Apple, Ming-Chi Kuo, affirme que l’écran mini-LED est encore trop cher pour être utilisé sur l’iPad Pro 11 pouces, essayer de vous faire acheter le modèle plus cher (12,9 pouces) pour une fonctionnalité que vous pourriez vraiment vouloir est une marque de fabrique d’Apple. Le nouvel iPad Pro 11 pouces continuera probablement à être équipé de l’écran Liquid Retina (LCD).

Apple a reporté la sortie d’iOSPad 16 jusqu’en octobre

Nous pourrions voir Apple augmenter la capacité de la batterie des nouvelles tablettes, d’autant plus que certains utilisateurs se sont plaints que le Magic Keyboard faisait diminuer en trombe l’autonomie. Il y a également eu des spéculations sur la prise en charge de MagSafe pour l’iPad Pro (2022), ce qui apporterait la charge sans fil à l’appareil pour la première fois. Les deux modèles devraient être alimentés par le chipset Apple M2.

En juin, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Apple présenterait un iPad Pro de 14,1 pouces avec un écran Mini-LED. Parmi les autres spécifications annoncées, citons l’utilisation de 16 Go de RAM sur le modèle de base, et 512 Go à 4 To de stockage.

Avec iPadOS 16 retardé jusqu’en octobre, Apple peut décider de dévoiler les nouveaux modèles d’iPad Pro le mois prochain, mais de les sortir en octobre. Ou bien, elle pourrait annoncer les nouvelles tablettes lors d’un événement autonome en octobre.