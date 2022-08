Le prochain iPad pourrait aussi se débarrasser de la prise casque

La rumeur veut qu’Apple mette à jour l’iPad standard plus tard cette année avec de nouveaux composants internes. Bien qu’une fuite antérieure ait suggéré que la tablette suivrait le même conception que son prédécesseur, un ensemble de rendus fraîchement divulgués font allusion à un rafraîchissement de la conception. Ces rendus ont été publiés par MySmartPrice et ont été attribués à des fichiers CAO provenant d’un fabricant de boîtiers.

Selon les rendus, l’iPad de 10e génération aura des coins arrondis et des côtés plats. Il est intéressant de noter que l’écran n’a pas encore adopté les coins arrondis et que nous pourrions donc voir des coins carrés sur le prochain modèle. Il y a la technologie Touch ID pour l’authentification, et l’appareil aura une caméra frontale en haut. L’appareil semble également doté d’un système de quatre haut-parleurs, deux en bas et deux autres en haut.

Le rendu ne précise pas si l’appareil disposera d’un port Lightning ou s’il passera à l’USB-C. À l’heure actuelle, l’iPad standard est le seul à conserver le port Lightning, tandis que les iPad Mini, Air et Pro sont passés à l’USB-C.

Dans un récent rapport, 9to5Mac a affirmé la rumeur faisant allusion à l’inclusion de l’USB-C. Les mises à niveau de l’iPad d’Apple étant peu fréquentes et la décision de l’UE concernant l’USB-C obligatoire sur les appareils mobiles, il serait très logique qu’Apple passe à l’USB-C cette année. Dans un changement moins amical, les schémas indiquent la perte de la prise casque de 3,5 mm sur l’iPad. Ce sera une perte pour les parents qui cherchent à économiser de l’argent avec des écouteurs filaires bon marché lorsqu’ils achètent un casque pour leurs enfants. Malheureusement, les jours de la prise casque de 3,5 mm sont comptés depuis un moment maintenant.

À l’arrière, l’iPad serait doté d’une unique caméra associée à un flash LED, tous deux logés dans un module en forme de pilule. L’iPad de 10e génération mesurerait 248,62 x 179,50 x 6,98 mm. En comparaison, l’iPad de 9e génération mesure 250,6 x 174,1 x 7,5 mm. Cela indique que le prochain modèle sera légèrement plus large, mais plus fin.

Un lancement à l’automne

En ce qui concerne les spécifications, l’iPad 10e génération devrait être doté d’un écran de 10,5 pouces. Le chipset A14 Bionic qui a été livré avec la série d’iPhone 12 devrait l’alimenter. Cela signifie qu’Apple sera en mesure d’intégrer le support de la 5G et de maintenir des coûts bas. Il ne sera pas très éloigné de l’iPhone 14 si cela s’avère vrai, Apple ayant, selon la rumeur, conservé le A15 pour une année supplémentaire.

La 10e génération de l’iPad devrait être annoncée cet automne, mais on ne sait pas encore si le nouveau design sera accompagné d’un prix de départ plus élevé que les 389 euros actuels.