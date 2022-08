Le poinçon et la pilule de l’iPhone 14 Pro prennent beaucoup de place

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max vont très probablement abandonner l’encoche qui a fait ses débuts sur l’iPhone X en 2017. Les rumeurs, les schémas qui ont fuité, les unités factices présumées et les images de panneaux d’affichage suggèrent tous que les prochains smartphones premium d’Apple auront des découpes en forme de pilule et de poinçon pour la technologie Face ID et la caméra frontale. Une image fraîchement divulguée de la protection d’écran de l’iPhone 14 Pro vient également confirmer ces fuites.

L’image a été postée par Ice Universe, et montre apparemment un protecteur d’iPhone 14 Pro avec des découpes en forme de pilule et de poinçon et des bords très fins.

Comme les fuites précédentes l’avaient indiqué, la nouvelle configuration prend toujours une quantité considérable d’espace. Apparemment, Apple n’a pas réduit la taille des composants de Face ID et de la caméra frontale et a plutôt simplement supprimé la zone morte entourant l’encoche pour obtenir ce nouveau design. La découpe du poinçon aurait le même diamètre que l’ouverture de la caméra frontale de l’iPhone 13 Pro.

On peut supposer que, pour mieux s’adapter au nouveau design, Apple équipera l’iPhone 14 Pro et Pro Max d’écrans légèrement plus grands — respectivement 6,12 pouces et 6,69 pouces — par rapport à ceux de l’iPhone 13 Pro et Pro Max — 6,06 pouces et 6,68 pouces. En outre, les smartphones pourraient également avoir un rapport d’aspect plus élevé et des bords incurvés différemment.

Les modèles Pro, ainsi que l’iPhone 14 de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Max de 6,7 pouces, pourraient également être dotés d’une meilleure caméra frontale avec autofocus, d’un objectif en 6 parties au lieu de l’objectif actuel en 5 parties, et d’une plus grande ouverture f/1,9 par rapport à l’ouverture f/2,2 actuelle. Cela devrait permettre aux smartphones de produire des images plus nettes et détaillées.

Les iPhone 14 Pro et Pro Max seront alimentés par la nouvelle puce A16 Bionic et pourraient être dotés d’une nouvelle caméra principale de 48 mégapixels, ce qui pourrait les aider à devenir les meilleurs photophones de l’année. Le nouveau capteur plus grand se traduira probablement par une plus grande bosse de la caméra et les smartphones eux-mêmes sont également censés devenir plus épais et plus larges.

Les modèles standard conserveront le design, la puce et le capteur de la caméra principale de l’année dernière. Les nouveaux smartphones coûteront le même prix que les modèles qu’ils remplaceront. Apple annoncera probablement l’iPhone 14 en septembre, en même temps que l’Apple Watch Series 8.