Davantage d’utilisateurs de Pixel 6a signalent avoir un problème de capteur d’empreintes digitales

Lorsque le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro sont sortis, il y a eu un tollé parce que le capteur d’empreintes digitales optique sous l’écran était lent, ne fonctionnait pas souvent.

Selon les rapports, le capteur d’empreintes digitales sous l’écran de la série Pixel 6 est bien amélioré sous Android 13. Par conséquent, j’ai envisagé de mettre à jour mon smartphone vers Android 13 beta 4.1. Après tout, il s’agit d’une Release Candidate (RC). Et une fois que Google aura publié la version stable d’Android 13, les personnes inscrites au programme bêta pourront quitter et revenir à la piste de la version stable sans avoir à effacer les données de leur téléphone.

Lorsque le Pixel 6a a été publié la semaine dernière, beaucoup ont remarqué une légère amélioration du capteur d’empreintes digitales sous l’écran du milieu de gamme par rapport à ceux que l’on trouve sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro ; les premières rumeurs disaient que Google avait utilisé une nouvelle source pour le lecteur biométrique du Pixel 6a. Même si c’était le cas, un bug majeur a été découvert. Le capteur d’empreintes digitales de plusieurs Pixel 6a permet à n’importe qui, oui n’importe qui, de déverrouiller l’appareil.

À l’origine, le problème a été découvert sur seulement deux smartphones Pixel 6a en Inde. Mais grâce aux publications sur Reddit, nous savons maintenant que le nombre de plaintes de ce type a augmenté. Tous les posts sur Reddit ne présentent pas le même problème. Par exemple, un Redditor a pu déverrouiller son Pixel 6a en utilisant l’empreinte d’un doigt qu’il n’a pas enregistré.

Un autre Redditor a écrit que sa femme a pu déverrouiller son smartphone même si seules ses empreintes étaient enregistrées sur l’appareil. Et même s’il n’a enregistré que ses pouces sur le smartphone, les autres doigts ont déverrouillé l’appareil. Il a déclaré : « Oui, j’ai demandé à ma femme d’essayer et elle a déverrouillé mon smartphone en trois essais. Seuls mes pouces sont enregistrés et j’ai réussi à faire fonctionner presque tous mes autres doigts, même en nettoyant le smartphone entre deux essais. Avant et après avoir appliqué la protection d’écran ».

Une solution de contournement ?

Et un autre post dit : « Des tonnes de personnes signalent le problème, dans des articles techniques et ici sur Reddit maintenant qu’ils ont été expédiés. C’est un problème très répandu, malheureusement. Je peux déverrouiller le 6a de mon ami même si mon empreinte digitale n’est pas enregistrée, et j’ai peur que le mien fasse de même quand il arrivera. Donc, pour l’instant, utilisez un pin, un mot de passe ou un motif pour le déverrouillage. Et n’utilisez surtout pas l’empreinte digitale pour les applications bancaires ou de paiement ».

Il existe une potentielle solution de contournement selon un utilisateur de Pixel 6a qui a effacé toutes les empreintes digitales qu’il a enregistrées sur son Pixel 6a. Une fois cette tâche accomplie, il a réenregistré ses empreintes digitales avec son smartphone, et voilà que le problème s’est arrêté. Donc, si vous avez le Pixel 6a et que vous rencontrez ce bug, pourquoi ne pas essayer cette solution de contournement et voir si cela fait disparaître le problème.