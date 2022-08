Apple pourrait ouvrir le support d’Apple Pay à un groupe restreint de navigateurs tiers dans iOS 16

L’un des principaux inconvénients de l’utilisation de navigateurs tiers sur les appareils fonctionnant sous iOS 15 et iPadOS 15 est l’absence de prise en charge d’Apple Pay. Les personnes souhaitant effectuer des paiements en ligne dans le navigateur sur les plateformes de commerce électronique n’ont pas d’autre choix que d’utiliser le navigateur Safari d’Apple si Apple Pay est l’option de paiement de leur choix. Cette absence de prise en charge d’Apple Pay sur des navigateurs autres que Safari dérange les utilisateurs d’Apple Pay depuis un certain temps déjà. Cependant, il semble maintenant qu’Apple ait finalement décidé de résoudre ce problème — bien que de manière limitée.

Selon un récent rapport de MacRumors, Apple pourrait ouvrir la prise en charge d’Apple Pay à un groupe restreint de navigateurs tiers lorsque les versions stables d’iOS 16 et d’iPadOS 16 seront disponibles plus tard cette année. En fait, pour plusieurs utilisateurs d’iOS 16 Beta et d’iPadOS Beta, cette fonctionnalité est déjà disponible.

Alors que le fait qu’Apple ait commencé à prendre en charge les navigateurs tiers a été un sujet de discussion sur plusieurs groupes Reddit centrés sur Apple pendant plus d’un mois, un récent tweet de Steve Mosser de MacRumors a remis le sujet au centre de l’attention.

On the latest iOS 16 beta Apple Pay works in Edge, Chrome and I assume any third party browser. On iOS 15 Apple Pay only works in Safari. pic.twitter.com/x7zV5xCuiC —Steve Moser (@SteveMoser) July 30, 2022

Le 30 juillet, Mosser a tweeté une capture d’écran montrant comment il pouvait utiliser Apple Pay à l’aide de navigateurs tiers sur un appareil exécutant la dernière version d’iOS 16 Beta. Steve Mosser et quelques autres personnes ont confirmé qu’ils pouvaient utiliser Apple Pay sur iOS 16 Beta et iPadOS Beta avec des navigateurs tiers, notamment Google Chrome, Microsoft Edge et Mozilla Firefox. Il est intéressant de noter que la fonctionnalité ne semble avoir été activée que sur les versions iPhone et tablette de ces navigateurs sur des appareils exécutant soit iOS 16 Beta, soit iPadOS 16 Beta.

Une bonne nouvelle

Notamment, la prise en charge d’Apple Pay continue d’échapper aux versions macOS de ces mêmes navigateurs tiers. Selon Mosser, la principale raison pour laquelle Apple Pay ne fonctionne pas sur les versions macOS des navigateurs tiers est le fait que sur macOS, ces navigateurs utilisent un moteur de rendu différent de celui de Safari. Étant donné que les portefeuilles mobiles comme Apple Pay et Google Pay font face à une forte concurrence des cartes sans contact pour les transactions en magasin, il est plutôt étrange de voir Apple restreindre l’utilisation d’Apple Pay sur les plateformes en ligne.

Et, l’arrivée de la prise en charge des navigateurs tiers sur les versions bêta d’iOS 16 et de l’iPad 16 ne signifie pas nécessairement que la fonctionnalité finira par arriver dans les versions stables de ces plateformes plus tard cette année. Cependant, nous ne pouvons qu’espérer qu’avant la fin de l’année 2022, Apple Pay devienne compatible avec les navigateurs sur toutes les plateformes Apple.