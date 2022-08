La vitesse de charge du OnePlus 10T sera plus rapide que celle du OnePlus 10 Pro

Le lancement du OnePlus 10T 5G est prévu dans quelques jours et avant que cela n’arrive, la société a révélé quelques détails le concernant. Nous avons récemment vu OnePlus divulguer des informations sur ses caméras et même son design ; maintenant, des détails sur sa batterie et sa charge rapide sont sortis.

OnePlus a confirmé que le OnePlus 10T 5G obtiendra son jus d’une batterie d’une capacité de 4 800 mAh, ce qui est plus petit que la batterie de 5 000 mAh du OnePlus 10 Pro. Cependant, elle viendra avec un support pour une charge plus rapide, grâce à la technologie de charge rapide SuperVOOC de 150 W. On s’attend à ce qu’elle fournisse une charge d’une journée en environ 10 minutes.

Pour rappel, le OnePlus 10R prend également en charge la charge rapide de 150 W. Le OnePlus 10 Pro, quant à lui, bénéficie d’une recharge SuperVOOC de 80 W.

Il est également confirmé que le smartphone est alimenté par le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et prend en charge jusqu’à 16 Go de RAM, ce qui est une première pour un smartphone OnePlus. Il sera également livré avec le système de refroidissement 3D 2.0 (comprenant une chambre à vapeur cryovélo et un graphite 3D) et un système d’antenne à 360 degrés et Smart Link.

Le design sera analogue à celui du OnePlus 10 Pro mais il y aura 2 différences majeures : une construction en plastique et l’absence d’un curseur d’alerte. OnePlus propose également l’étui Glacier Mat Case, qui permet de garder le smartphone au frais pendant les sessions de jeu intensif.

Pas de partenariat avec Hasselblad

En ce qui concerne les caméras, le OnePlus 10T sera doté d’un capteur photo principal de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMX766, ainsi que d’un objectif ultra-large de 119,9 degrés et peut-être d’un capteur photo macro de 2 mégapixels. Des fonctionnalités telles que le nouveau moteur de clarté d’image (ICE), la technologie HDR 5.0, le mode Nightscape amélioré, les couleurs 10 bits, etc. seront également incluses. Mais, il n’y aura pas de magie Hasselblad car la société présente le OnePlus 10T comme un appareil axé sur la performance.

D’autres détails pourraient inclure un écran AMOLED de 6,7 pouces d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, OxygenOS 12 basée sur Android 12, et plus encore. Le prix pourrait tomber sous les 620 euros mais besoin d’une confirmation officielle, il est donc préférable d’attendre le 3 août pour que le lancement ait lieu. OnePlus présentera également OxygenOS 13 lors de l’événement.