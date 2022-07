Voici le Huawei MateBook X Pro (2022) avec un écran de 14,2 pouces

Cette semaine, Huawei a organisé, comme promis, un événement mondial de lancement de Smart Office. La firme a dévoilé une variété de produits, et elle a rafraîchi sa série d’ordinateurs portables haut de gamme MateBook X Pro avec le lancement du Huawei MateBook X Pro (2022). C’est une surprise, puisqu’un MateBook X Pro a été annoncé en février lors de l’événement technologique Mobile World Congress (MWC) 2022.

Le Huawei MateBook X Pro est doté d’un « châssis métallique doux pour la peau » et ne pèse que 1,26 kg. L’un des principaux points forts de cet ordinateur portable est l’écran, qui est un écran tactile de 14,2 pouces d’une résolution 3.1K (3 120 x 2 080 pixels) qui bénéficie d’une précision des couleurs △E < 1, d’une gamme de couleurs P3 et sRGB et peut produire 1,07 milliard de couleurs.

Le Huawei MateBook X Pro (2022) bénéficie de la certification Intel Evo et est équipé d’un processeur Intel Core i7-1260P ou i5-1240P de 12e génération et d’une toute nouvelle architecture hybride qui renforce les 4 cœurs de performance dédiés aux tâches intensives et les 8 cœurs efficaces qui permettent d’économiser de l’énergie pendant le travail quotidien. Il dispose de 16 Go de mémoire LPDDR5 et d’un SSD PCIe NVMe pouvant atteindre 1 To pour augmenter le taux de transfert des données.

Pour la dissipation de la chaleur, le ventilateur Dual Shark Fin et la conception tridimensionnelle de l’entrée d’air sur le MateBook fonctionnent avec les modules de dissipation thermique VC haute performance pour couvrir davantage de zones de dissipation thermique, améliorant ainsi l’efficacité de la dissipation thermique. De plus, l’accélérateur Super Trube alloue parfaitement les ressources en temps réel, offrant ainsi de bonnes performances.

L’ordinateur portable est équipé de 6 haut-parleurs alimentés par Huawei Sound. En outre, le pavé tactile sensible à la pression sur toute la surface offre une variété de gestes pour une accessibilité aisée. Parmi les autres caractéristiques, citons la prise en charge de SuperCharge 90 W, les deux ports Thunderbolt 4 et la prise en charge du Wi-Fi 6E.

À partir de 1 315 euros

Le Huawei MateBook X Pro (2022) est disponible en White, Ink Blue, et Space Gray, avec des prix débutant à 8 999 yuans (environ 1 315 euros) pour le modèle Core i5 avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le modèle Intel Core i7 est proposé à partir de 9 999 yuans (environ 1 465 euros) pour la variante 16 Go + 512 Go, tandis que la variante 16 Go + 1 To coûte 10 999 yuans (environ 1 610 euros). Il peut être commandé et sera mis en vente en Chine à partir du 3 août.

Notez que Huawei n’a pas encore annoncé les prix mondiaux, et que le modèle i5 du MateBook X Pro (2022) ne figure pas sur le site mondial.