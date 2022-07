Spotify Friends Mix, une nouvelle liste de lecture personnalisée liée à vos amis

Le 30 juillet est la Journée internationale de l’amitié, et Spotify en profite pour lancer une toute nouvelle liste de lecture algorithmique basée sur l’écoute de vos amis. Disponible pour la plupart des utilisateurs (si Spotify dispose de suffisamment de données pour l’élaborer en toute confiance), le Friends Mix utilise l’écoute populaire de vos amis sur Spotify pour créer une liste de lecture régulièrement mise à jour qui vous recommande de la musique similaire à celle que vous et vos amis aimez.

Cette nouvelle liste de lecture suivra une formule analogue à d’autres offres algorithmiques telles que les listes de lecture Daily Mix que les auditeurs apprécient depuis des années. Désormais, au lieu de se contenter de sélectionner de la musique en fonction de vos habitudes d’écoute, Spotify souhaite prendre en compte la musique et les genres que vos amis aiment pour élargir le champ d’action.

Cette approche de la sélection musicale est logique, car la musique est un point de connexion naturel pour les amitiés. En fait, selon Spotify, 11 millions de listes de lecture d’utilisateurs sur la plateforme à ce jour ont le mot “ami” dans leur titre – les auditeurs de la génération Z étant ceux qui utilisent le plus ces listes intitulées “amis”.

Les listes de lecture collaboratives ont été un moyen très populaire pour les amis sur la plateforme de fusionner leurs goûts musicaux, mais c’est un processus intrinsèquement manuel, comme la création d’une mixtape géante. Il semble que Spotify essaie de rendre ce processus beaucoup plus facile avec de nouvelles listes de lecture automatiques qui sont néanmoins personnalisées en fonction de l’activité de vos amis.

Parfait si vous avez des amis

Friends Mix arrive juste après un produit récent de Spotify appelé Blend, un générateur de listes de lecture qui invite les utilisateurs à choisir un seul ami pour que Spotify génère une liste de lecture unique basée sur vos goûts musicaux et les leurs. Friends Mix se veut plus automatique, et sera vraisemblablement édité régulièrement en fonction de l’évolution de vos goûts musicaux et de ceux de vos amis.

Le nouveau Friends Mix sera disponible sur les comptes Spotify à partir du 30 juillet pour la Journée internationale de l’amitié. Spotify note qu’il peut ne pas être disponible automatiquement, ce qui, on peut le supposer, est le fait d’auditeurs qui ne sont pas connectés à beaucoup d’amis sur la plateforme. Si c’est votre cas, essayez Spotify Blend pour profiter de l’écoute fraternelle.