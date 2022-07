La OnePlus Nord Watch pourrait avoir un cadran rectangulaire

OnePlus se prépare à annoncer son prochain « flagship killer », le OnePlus 10T, mais la société chinoise pourrait avoir une autre surprise en réserve pour ses fans.

OnePlus s’est lancé dans le marché des smartwatches en mars de l’année dernière et depuis, aucune nouvelle montre de la société n’est arrivée. Cependant, la marque pourrait travailler sur une nouvelle OnePlus Nord Watch qui pourrait être lancée bientôt et le premier look de la montre a été révélé, ce qui suggère que OnePlus pourrait s’écarter de l’approche du cadran circulaire.

L’informateur Mukul Sharma a tweeté les captures d’écran de la prochaine application « N Health » qui est développée exclusivement pour la Nord Watch. De plus, à partir de la capture d’écran, nous pouvons voir que la Nord Watch a un cadran rectangulaire au lieu du cadran circulaire qui figurait sur la OnePlus Watch.

This is your 1st look at the OnePlus Nord Watch. As I leaked earlier, it’s coming soon to India. Will feature a rectangular dial, spo2, heart-rate monitoring, sleep monitoring, custom watch faces support. There’s a dedicated N Health app.

Feel free to retweet.#OnePlusNordWatch pic.twitter.com/kiGOge3BPZ —Mukul Sharma (@stufflistings) July 27, 2022

La montre semble avoir un cadre métallique avec une couronne à droite. On peut remarquer qu’il y a 6 cadrans de montre à venir pour la Nord Watch et il y a aussi une fonctionnalité « Cadran personnalisé », qui vous permettra de personnaliser votre cadran de montre en utilisant des photos d’un appareil connecté.

Une smartwatch abordable

En dehors de cela, la prochaine smartwatch de OnePlus sera livrée avec une fonction de comptage des pas et divers modes sportifs tels que le cyclisme et la marche en plein air. En outre, les caractéristiques de base d’une smartwatch seront toutes présentes, y compris un capteur SpO2, le suivi de la fréquence cardiaque, et les capacités de suivi du sommeil.

En juin dernier, la smartwatch a été repérée sur le site de certification BIS, ce qui a confirmé son lancement en Inde. La Nord Watch pourrait être une smartwatch à bas prix, étant donné que les appareils de la série Nord ont toujours été la gamme abordable de la marque chinoise.