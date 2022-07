Le drone FPV DJI Avata pourrait être prochainement lancé

by

Les rumeurs deviennent réalité puisque le prochain drone FPV (first-person view) DJI Avata est apparu sur le site de la FCC (Federal Communications Commission).

Vous pouvez consulter les documents en allant sur le site de la FCC ID où vous pouvez voir que Avata a reçu le code d’autorisation SS3 et vous pouvez lire quelques documents relatifs au drone. La raison pour laquelle cette apparition soudaine est si importante est qu’elle pourrait indiquer une date de sortie imminente. Les rapports initiaux indiquaient un lancement retardé en raison de la délocalisation de la production. Mais selon le site d’information Drone DJ, cela pourrait ne pas être le cas.

La FCC délivre des codes d’autorisation lorsqu’un produit a fini d’être testé. Elle teste les appareils qui communiquent sans fil pour s’assurer qu’ils répondent aux normes de communication américaines. Puisque Avata a reçu le feu vert de la FCC, Drone DJ affirme que cela indique une date de sortie prochaine, bien que personne, à part DJI, ne sache quand ce sera le cas.

Si vous consultez les documents de la FCC, vous ne trouverez pas beaucoup d’informations techniques, ni même une image officielle du drone. Il existe une image qui a récemment fuité, mais c’est tout. La plupart des documents sont soit des résultats de tests, soit des lettres adressées à l’agence. La seule information intéressante provient de l’étiquette de dessous qui révèle que le Avata sera équipé d’une batterie de 2 420 mAh. La batterie actuelle des drones FPV de DJI est de 2 000 mAh et offre une durée de vol maximale de 20 minutes. En gardant cela à l’esprit, cela peut indiquer que le Avata aura un temps de vol plus long.

Parallèlement au Avata, le dépôt de la FCC révèle également deux nouveaux appareils : les DJI Goggles 2 et le O3 Air Unit. De même, les détails concernant ces appareils sont rares. Le Goggles 2 semble être un successeur du casque DJI FPV Goggles V2 et il y aura deux modèles, selon l’étiquette officielle : Model RCDS18 et RCDS18B. Ce qui est étrange, c’est qu’il n’y a aucune différence apparente entre les deux casques.

Des interrogations

Selon la lettre de confirmation de différence de modèle, les modèles « sont identiques sur le plan de la conception des circuits, de la disposition du PCB, des utilisateurs de composants électriques, du câblage interne, à l’exception des différences mentionnées ci-dessous ». Cependant, aucune différence n’est listée. Des rumeurs concernant de nouvelles lunettes FPV ont circulé avant cette fuite et ces rumeurs disaient également que le dispositif serait lancé avec le Avata. Cela pourrait signifier qu’un modèle sera inclus avec le drone et que l’autre pourrait être un modèle autonome. Mais sans informations plus concrètes, ce ne sont que des conjectures.

Pour le O3 Air Unit, moins de choses ont été révélées. Les documents déposés auprès de la FCC ne montrent que les résultats des tests de communication sans fil visant à s’assurer que l’appareil est conforme à la réglementation américaine, il pourrait donc s’agir d’un drone comme Avata. L’étiquette ne donne aucune indication, pas même la batterie dont il dispose.