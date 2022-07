La Huawei MatePad Pro dévoilé avec HarmonyOS 3 et un écran OLED 120 Hz

La nouvelle Huawei MatePad Pro (2022) est une tablette fine et légère dotée d’un écran OLED de 11 pouces, d’une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, des couleurs 10 bits et une luminosité pouvant atteindre 600 nits.

Avec un poids de 449 grammes et une épaisseur de 5,9 mm, c’est l’une des tablettes les plus fines et les plus légères dotées d’un écran de 11 pouces à ce jour. La tablette sera bientôt disponible au prix de 3 300 CNY (environ 485 euros) et plus.

Le prix de départ est pour un modèle avec 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et le processeur Snapdragon 870 de Qualcomm. Mais, la MatePad Pro (2022) sera également disponible avec jusqu’à une puce Snpadragon 888, 12 Go de mémoire et 256 Go de stockage. Des accessoires optionnels, dont un stylet sensible à la pression et un étui à clavier, viendront également s’ajouter au prix.

Les autres caractéristiques comprennent 6 haut-parleurs, 4 microphones, un port USB 3.1 Gen 1 Type-C, une batterie d’une capacité de 8 300 mAh et la prise en charge du Wi-Fi 6. Les caméras comprennent des caméras arrière de 13 et 8 mégapixels avec une prise en charge de l’enregistrement vidéo 4K et une caméra frontale à focalisation fixe de 16 mégapixels avec un support de la vidéo 1080p.

Deux modèles différents

Quelques caractéristiques varieront en fonction du modèle que vous obtenez. Par exemple, si vous achetez une MatePad Pro équipée d’un processeur Snapdragon 888, vous bénéficierez de la prise en charge de Bluetooth 5.2 et d’une charge rapide pouvant atteindre 66 W (bien que la tablette soit livrée avec un adaptateur d’alimentation de 40 W).

Les modèles dotés d’un processeur Snapdragon 870, quant à eux, sont équipés de Bluetooth 5.1 et d’un système de charge rapide de 40 W, et sont livrés avec un bloc d’alimentation de 22,5 W. Certains modèles peuvent également être disponibles avec un support optionnel pour les réseaux cellulaires 4G.

La MatePad Pro est livrée avec HarmonyOS 3.0 et l’App Gallery de Huawei au lieu d’Android et du Google Play Store, mais Huawei affirme qu’il y a maintenant plus de 200 000 applications disponibles dans sa boutique d’applications.

Un Smart Magnetic Keyboard évolué

Le nouveau Smart Magnetic Keyboard peut être clipsé sur la tablette, comme tous les autres supports de clavier pour d’autres tablettes, mais vous pouvez également l’associer à la tablette en Bluetooth afin de pouvoir continuer à l’utiliser lorsqu’il n’est pas physiquement attaché. Huawei appelle cela le mode détachable, et il fonctionne aux côtés du mode ordinateur portable (comme un accessoire clavier traditionnel) et du mode studio (comme le Magic Keyboard d’Apple) comme l’un des trois « modes » du clavier.

Le mode détachable est la caractéristique la plus marquante de cet appareil, et c’est quelque chose que j’aimerais que d’autres tablettes puissent faire, en particulier l’iPad Pro que j’utilise tout le temps. Avec le mode détachable, vous pourriez en théorie poser la tablette sur une petite table tout en laissant le clavier sur vos genoux pour écrire, ou placer la tablette ailleurs que sur votre accessoire afin de pouvoir taper facilement.

Ce mode faciliterait grandement le travail en déplacement — même sur un bureau, un canapé ou un lit, il vous donnerait la possibilité de vous contorsionner dans des positions bizarres pendant que vous travaillez (les personnes qui écrivent depuis longtemps sauront exactement ce que je veux dire).