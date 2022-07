Microsoft lancera la version 22H2 de Windows 11 en septembre

Mais selon un rapport de The Verge, Microsoft prévoit en fait de commencer le déploiement de la prochaine version de Windows 11 à la fin du mois de septembre . Par conséquent, la société détaillerait chaque changement apporté au système d’exploitation lors de sa conférence Microsoft Ignite, le grand événement Microsoft qui aura lieu entre le 12 et le 14 octobre.

