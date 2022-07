La fuite du DJI Avata montre un design très différent de ce que nous voyons de la marque

Les fonctionnalités de stabilisation électronique seront probablement particulièrement importantes sur le Avata, car la nouvelle image qui a fuité semble confirmer que le drone ne disposera que d’un cardan à un axe . D’autres drones DJI sont équipés de cardans à trois axes pour garantir la fluidité et la stabilité des séquences aériennes, mais cela convient moins aux drones dits « cinewhoop », qui sont principalement conçus pour filmer des séquences dynamiques et rapides en intérieur.

Non pas que le DJI Avata et le Snap Pixy, qui tient dans votre poche et ne pèse que 101 g, soient susceptibles d’être des rivaux directs. Pour commencer, le DJI Avata devrait être un drone FPV , ce qui signifie qu’ il sera probablement piloté à l’aide d’un casque inclus , plutôt que par votre smartphone.

Contrairement aux gammes actuelles de Mavic, Air Mini et FPV de DJI, le DJI Avata compact possède des hélices protégées qui l’aideront à voler en toute sécurité parmi les gens et dans les espaces confinés . Cela signifie qu’il pourrait être idéal pour tourner des vidéos aériennes pour les réseaux sociaux, un peu comme le récent Snap Pixy .

La rumeur du drone DJI Avata est apparue dans une nouvelle photo qui a fait l’objet d’une fuite et qui nous donne un aperçu plus précis de la caméra volante d’intérieur, atténuant ainsi les récentes craintes concernant les retards de lancement.