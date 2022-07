La nouvelle application Google Wallet est arrivée et voici à quoi elle ressemble

Google Wallet a été annoncé à la Google I/O 2022 plus tôt cette année, et maintenant elle commence enfin à être déployé au public. Bien qu’il y ait eu beaucoup de confusion initiale sur la façon dont l’application serait différente de G Pay, l’autre application de Google ressemblant à un portefeuille, les différences sont finalement devenues claires lorsque les utilisateurs d’Android ont pu comparer les deux.

Puisque Wall et ne dispose pas de la pléthore de fonctionnalités incluses dans Pay, elle est un peu dépouillée pour le moment. Mais, c’est là tout l’intérêt. C’est un moyen beaucoup plus simple d’accéder aux cartes de crédit et autres, mais après s’être connecté pour la première fois et avoir entré les informations, il n’y a pas grand-chose d’autre à faire.

À ce jour, Wallet n’a qu’une seule fonction : il s’agit d’un endroit numérique où les utilisateurs d’Android peuvent stocker des cartes de crédit, des pièces d’identité, des clés de voiture virtuelles, des informations sur les vaccins, etc. C’est également la nouvelle maison pour les fonctions de tap-to-pay, qui étaient auparavant gérées par G Pay. En dehors de tout cela, il n’y a pas grand-chose à dire.

Pour ceux qui se demandent encore quelles sont les différences entre Wallet et Pay, voici une brève explication : Wallet est une mise à jour de l’ancienne application Google Pay, qui ne doit pas être confondue avec G Pay. Wallet fonctionne exactement comme un portefeuille ordinaire, mais numérisé. Cela signifie qu’il contient les cartes en un seul endroit pour un accès facile. G Pay, quant à lui, permet aux utilisateurs de s’envoyer de l’argent, de demander des récompenses en cashback et de suivre les dépenses des comptes bancaires liés.

Bien qu’il semble que les deux applications servent des objectifs relativement analogues, d’autant plus que Wallet a maintenant coopté la fonction « tap-to-pay », elles ont été séparées en deux applications distinctes. En fait, si vous souhaitez profiter pleinement de l’expérience de paiement sur votre mobile, vous aurez besoin des deux applications. Les deux applications sont souvent en conversation, car G Pay propose de nombreux liens qui vous amènent automatiquement à Wallet si vous les sélectionnez.

Google Pay devient Google Wallet

La question de savoir s’il est vraiment nécessaire d’avoir deux applications pour cela circule depuis l’annonce de Wallet. Si vous ne voulez qu’un seul aspect des applications financières de Google, vous n’avez pas besoin de l’autre pour qu’elles fonctionnent. Mais les options étant limitées, ce n’est pas une mauvaise idée de configurer les deux.

Pour ajouter une certaine confusion, dans la plupart des pays, Wallet remplacera l’actuelle application Google Pay. Toutefois, Google a indiqué que les utilisateurs des États-Unis et de Singapour utiliseraient à la fois Google Pay et Wallet. Dans ces pays, Pay restera un moyen d’envoyer de l’argent à des amis.