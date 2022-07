Microsoft Teams vous permettra bientôt de modifier en collaboration des feuilles Excel lors des réunions

Le dernier grand ajout à Microsoft Teams est le clip vidéo. Cette nouvelle fonctionnalité permet à quiconque d’enregistrer et d’envoyer de courts clips vidéo dans une discussion Teams. Il s’agit essentiellement d’un message vocal vidéo, très similaire aux clips vidéo lancés par Slack l’année dernière. Les clips vidéo peuvent durer jusqu’à une minute et sont idéaux pour la communication asynchrone, lorsque vous avez un collègue dans un autre fuseau horaire et que vous souhaitez lui laisser un message vidéo.

