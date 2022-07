Google célèbre le 112e anniversaire de Oskar Sala en doodle

Google célèbre le 112e anniversaire de Oskar Sala, compositeur de musique électronique innovant et physicien, par un doodle artistique. Reconnu pour avoir produit des effets sonores sur un instrument de musique appelé Mixtur-Trautonium, Salas a électrisé le monde de la télévision, de la radio et du cinéma.

Sala est né à Greiz, en Allemagne, en 1910 et a été immergé dans la musique dès sa naissance. Sa mère était chanteuse et son père, ophtalmologue, avait des talents musicaux. À 14 ans, Sala commence à créer des compositions et des chansons pour des instruments comme le violon et le piano.

Lorsque Sala entend pour la première fois un instrument appelé trautonium, il est fasciné par les possibilités tonales et la technologie qu’il offre. La mission de sa vie est de maîtriser le trautonium et de le développer davantage, ce qui a inspiré ses études de physique et de composition à l’école.

Cette nouvelle orientation a conduit Sala à développer son propre instrument, le Mixtur-Trautonium. Grâce à sa formation de compositeur et d’ingénieur électricien, il crée une musique électronique qui distingue son style des autres. L’architecture du Mixtur-Trautonium est si unique qu’il est capable de jouer plusieurs sons ou voix simultanément.

Derrière la porte d’un studio d’enregistrement, Sala a composé des pièces musicales et des effets sonores pour de nombreuses productions télévisées, radiophoniques et cinématographiques, comme Rosemary (1959) et The Birds (1962). L’instrument créait des bruits tels que des cris d’oiseaux, des coups de marteau et des claquements de portes et de fenêtres.

Sala a reçu plusieurs récompenses pour son travail, il a donné de nombreuses interviews, a rencontré de nombreux artistes et a été honoré dans des émissions de radio et des films. En 1995, il a fait don de son Mixtur-Trautonium original au Musée allemand de la technologie contemporaine.

Sala a également construit le Quartett-Trautonium, le Concert Trautonium et le Volkstrautonium. Ses efforts en matière de musique électronique ont ouvert le champ des subharmoniques. Grâce à son dévouement et à son énergie créatrice, il est devenu un homme-orchestre unique.