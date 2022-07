Elon Musk veut que le procès de Twitter attende jusqu’en février 2023

Son équipe a de nouveau invoqué la question des bots dans sa requête de vendredi. Selon le Wall Street Journal, ils ont déclaré que « le litige central sur les faux comptes et les spams est fondamental pour la valeur de Twitter. Il s’agit également d’un litige très complexe en termes de faits et d’experts, qui nécessite un temps de découverte important ».

Twitter a fait pression pour que le procès ait lieu à la mi-septembre, justifiant sa demande d’accélérer les choses étant donné que l’accord de fusion entre Musk et Twitter a une « date limite présumée » du 24 octobre. Cependant, l’équipe de Musk demande que le procès n’ait pas lieu avant le 13 février 2023 au plus tôt, rapporte Bloomberg.