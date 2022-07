Les rendus du Galaxy Z Flip 4 ont été dévoilés avec de petits changements

Samsung est sur le point d’annoncer le Galaxy Z Flip 4 au début du mois prochain, en même temps que le Galaxy Z Fold 4, mais les rendus de ce smartphone plus compact n’étaient pas encore disponibles pour que nous puissions nous faire un avis sur ce dernier.

Eh bien, ce n’est plus le cas, car nous avons finalement jeté notre dévolu sur des rendus non officiels basés sur la CAO du Samsung Galaxy Z Flip 4, partagés par nul autre que Evan Blass, qui a un historique de fuites plutôt solide.

Sur la photo ci-dessous, vous pouvez voir le Galaxy Z Flip 4 dans le nouveau coloris Bora Purple, qui semble être une teinte violet pastel plutôt classe. Ce n’est pas la première fois que nous voyons cette couleur, car nous avons déjà vu un rendu du Galaxy S22 dans le même coloris Bora Purple, qui est susceptible de venir à la liste assez bientôt. Malheureusement, nous ne pouvons pas voir si le Z Flip 4 conservera le design bicolore du Z Flip 3, dont la charnière et certains autres éléments de construction étaient dans une teinte légèrement différente. La teinte est plus sombre et il en va de même pour les bandes d’antennes.

Maintenant, qu’est-ce qui est nouveau et qu’est-ce qui reste inchangé ?

Il ne semble pas y avoir quelque chose de particulièrement révolutionnaire dans le langage du design du Z Flip 4, c’est le même vieux clapet que le Z Flip 3, et Samsung fait un bon travail en ne changeant pas une équipe apparemment gagnante. Il semble que les côtés soient un peu plus plats, avec ce qui semble être des bords plus prononcés, mais cela pourrait être juste l’éclairage du rendu qui nous fait penser cela.

La rumeur veut que Samsung mette une batterie légèrement plus grande dans le Z Flip 4 (3 400 mAh contre 3 300 mAh), donc une conception plus carrée aiderait certainement à loger des cellules de batterie plus grandes.

Quelques différences notables

Ce qui fait définitivement impression dans ces rendus, c’est ce qui semble être une charnière plus compacte sur le Z Flip 4, ainsi qu’un bouton d’alimentation plus grand et plus imposant, ainsi que deux lentilles de caméra qui dépassent légèrement de la coque arrière et qui font allusion à des améliorations dans le domaine de la photo. Nous n’avons rien entendu de concret à ce sujet, mais Samsung va probablement essayer d’améliorer la qualité d’image de la caméra du mieux qu’elle peut.

Pour rappel, au début du mois, nous avons eu un avant-goût de la Galaxy Watch 5 et de la Galaxy Watch 5 Pro avant leur lancement officiel, qui devrait avoir lieu aux côtés du Z Flip 4 et du Z Fold 4.

Actuellement, nous nous attendons à ce que le Galaxy Z Flip 4 soit annoncé le 10 août et soit mis sur le marché le 26 août.