Windows 11 teste un changement majeur de la barre des tâches

La barre des tâches de Windows 11 a été l’un de ses éléments les plus controversés. Mais la dernière Insider Preview de Windows 11 de Microsoft (Build 25158), qui est maintenant disponible dans son canal Dev, pourrait ramener certaines anciennes fonctionnalités de la barre des tâches que certains pourraient apprécier.

La version preview met en évidence plusieurs changements d’interface utilisateur dans la barre des tâches de Windows 11, y compris une réintroduction de la barre de recherche, qui était auparavant une fonctionnalité bien connue dans Windows 10.

Elle est depuis devenue une fonctionnalité optionnelle dans Windows 11. Cependant, avec la nouvelle version preview, Microsoft cherche à tester et à obtenir l’avis des développeurs sur différentes options de conception pour une éventuelle mise à jour dans le futur. Il n’y a aucune garantie qu’elle devienne une mise à jour permanente de Windows 11, mais les commentaires des développeurs seront probablement essentiels pour savoir si elle sera proposée à d’autres Insider Preview et au grand public.

Microsoft expérimente également les badges de notification pour sa section Widgets dans Windows 11. Les badges de notification constituent une fonctionnalité supplémentaire pour les Widgets et peuvent servir d’alerte ou d’avis pour divers Widgets, tels que la météo. De même, il n’est pas garanti que les badges de notification deviennent une fonctionnalité permanente de Windows 11.

Il existe un certain nombre de fonctionnalités, testées auparavant dans le cadre du programme Windows Insider, qui ont été intégrées dans les versions publiques de Windows 11. En avril, Microsoft a déployé une mise à jour incluant des fonctionnalités telles que Concentration, Ne pas déranger et Légendes en direct, qui ont été testées pendant longtemps dans le cadre des programmes Windows Insider pour développeurs et bêta.

D’autres fonctionnalités poussées

Concentration et Ne pas déranger sont des fonctions qui aident les utilisateurs à se concentrer sur leur tâche. Concentration « minimise les distractions visuelles et réduit l’encombrement sur le bureau ». Ne pas déranger vous permet de suivre et de personnaliser encore plus votre expérience Concentration.

Les sous-titres en direct sont une fonction d’accessibilité particulièrement utile pour les personnes sourdes, ainsi que pour les apprenants en langues. Cette fonction peut être associée à d’autres applications, ainsi qu’à l’audio en ligne. Les sites de streaming vidéo sont une méthode particulièrement utile pour cette fonction.