Motorola présente le Razr 2022 pliable avec un design moderne et épuré

Alors que Samsung a mené la charge avec les smartphones pliables, Motorola suit de près. Motorola prépare son prochain smartphone pliable à clapet, le Moto Razr 2022, et a finalement publié le premier teaser officiel. La courte vidéo partagée sur la plateforme de microblogging chinoise Weibo révèle la silhouette incurvée du smartphone et les doubles caméras qui se dévoilent à l’arrière, ainsi que ses bords supérieurs et inférieurs incurvés.

Pour aller plus loin, le directeur général de Lenovo Mobile China, Chen Jin, a partagé quelques images de lui montrant le Moto Razr 2022 lors d’un événement. Le prochain smartphone semble être doté d’un écran plus grand que celui de son prédécesseur, et il se trouve qu’il est également beaucoup plus grand que celui du Galaxy Z Flip 3 de Samsung.

Cependant, le plus grand changement concerne le design du menton (bord sous l’écran). Ou, pour être plus précis, l’absence de menton. Contrairement aux précédents smartphones pliables Razr qui avaient un menton épais et surélevé en bas, le Moto Razr 2022, nom de code Maven, semble avoir un profil uniformément plat avec un menton symétrique, tout comme un traditionnel smartphone.

L’appareil dans la main de Jin dans les images semble identique à celui qui apparaît dans une vidéo de prise en main divulguée partagée par Evan Blass sur Twitter en mai. La taille de l’écran de couverture passera de 2,7 pouces à une taille complète de 3 pouces, selon l’analyste de la chaîne d’approvisionnement des écrans Ross Young.

En ce qui concerne le reste des spécifications, la dalle intérieure pliable passe également à une diagonale de 6,7 pouces, contre une dalle pOLED de 6,2 pouces sur le Moto Razr 5G. Le smartphone devrait être lancé en Chine dans les semaines à venir, et sera ensuite étendu à d’autres marchés en Asie, en Europe, et finalement en Amérique du Nord.

Si l’on en croit les autres fuites qui circulent sur les réseaux sociaux, le Moto Razr 2022 sera alimenté par le puissant processeur Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, tandis que la capacité de la batterie serait de 2 800 mAh. Le capteur photo principal passerait à un capteur de 50 mégapixels, tandis que la photographie ultra-large serait assurée par un capteur de 13 mégapixels.

Un prix de 1 149 euros

La fonction selfie sera assurée par une caméra frontale de 32 mégapixels logée dans une découpe centrale en haut de l’appareil. Selon 91 Mobiles, il sera vendu en deux variantes — 8 Go de RAM + 256 Go de stockage et 12 Go de RAM + 512 Go de stockage. La dalle intérieure pliable offre une résolution full HD+ tandis que le taux de rafraîchissement de l’écran culmine à 120 Hz.

En ce qui concerne les options de couleurs, Motorola le vendra en deux versions : Quartz Black et Tranquil Blue (ou noir et bleu). Selon les rumeurs, le smartphone sera vendu à partir de 1 149 euros en Europe, ce qui représente une bonne baisse de 251 euros par rapport au prix demandé pour son prédécesseur. Si l’on se fie aux spécifications annoncées, il est évident que Motorola souhaite proposer un appareil complet (à l’exception de la capacité de la batterie) à un prix plus raisonnable.

Il semble s’agir d’un mouvement stratégique, car le prochain Galaxy Z Flip 4 de Samsung est également proche. Si l’on se fie au Galaxy Z Flip 3, son successeur sera également un produit phare qui coûtera environ 1 000 euros afin de maintenir un avantage concurrentiel face à des rivaux comme le Moto Razr 2022.