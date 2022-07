Une nouvelle puce pour les smartwatches Wear OS arrive bientôt

Les montres Wear OS pourraient enfin se vanter d’une nouvelle puce plus puissante dont elles ont si désespérément besoin, comme le souligne 9to5Google. Qualcomm a évoqué cette possibilité dans une vidéo postée sur Twitter, indiquant que sa prochaine puce Snapdragon pour les smartwatches est « bientôt disponible ».

Selon la vidéo de teasing de Qualcomm, une nouvelle « horloge fait tic-tac » parle de ses connexions avec une smartwatch qui montre également des clips de composants internes. Elle parle d’une chose, et c’est un futur dispositif qui alimenterait les smartwatches et apporterait un nouveau processeur de l’entreprise technologique.

The clock is ticking on something big. 👀⌚ pic.twitter.com/0bYaGf3SrF —Snapdragon (@Snapdragon) July 12, 2022

Après que Samsung et Google aient annoncé leur collaboration sur Wear OS 3 l’été dernier, Qualcomm a déclaré qu’elle sortirait une nouvelle puce au cours de l’année prochaine. Il semble que Qualcomm tienne cette promesse, même si nous n’avons aucune idée de la date de lancement. Peut-être Google l’utilisera-t-il dans sa prochaine Pixel Watch…

Les puces Snapdragon équipent un certain nombre de montres Wear OS. Mais sa plus récente, la série Wear 4100, n’a été incluse que dans une poignée de montres, dont la TicWatch Pro 3, la Fossil Gen 6 et l’onéreuse Montblanc Summit 3. Deux ans se sont écoulés depuis le lancement de la 4100, et les smartwatches Wear OS doivent être mises à jour (à l’exception de la Samsung Galaxy Watch 4 équipée du Exynos W920, la première à fonctionner sous Wear OS 3).

Les rumeurs indiquent que les prochains processeurs Qualcomm 5100 et 5100 Plus seront construits sur le processus Samsung de 4 nanomètres (nm). Le facteur de forme plus petit pourrait se traduire par une meilleure autonomie et une meilleure efficacité par rapport au processus 5 nm du Exynos W920 et au processus 7 nm de la puce Apple Watch Series 7. Si cela s’avère vrai, il s’agirait également d’un énorme changement par rapport au processus de 12 nm utilisé par les Wear 4100 et 4100 Plus.