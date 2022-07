Vous pourriez bientôt être en mesure de connecter deux smartphones à votre profil WhatsApp

Pour les utilisateurs qui possèdent plus d’un smartphone, il s’agit sans aucun doute d’une mise à jour majeure. Passer de l’iPhone à Android et vice-versa a longtemps été un cauchemar pour ceux qui voulaient migrer leur historique WhatsApp, donc avec cette nouvelle mise à jour, ils pourraient avoir les mêmes conversations sur les deux appareils.

L’un des plus gros problèmes de WhatsApp est que vous ne pouvez pas l’utiliser sur plus d’un smartphone. Bien que vous puissiez lier votre profil à un maximum de trois autres appareils, aucun d’entre eux ne peut être un autre smartphone. En d’autres termes, bien que vous puissiez ajouter plusieurs appareils au même compte, vous n’êtes pas autorisé à utiliser deux smartphones différents, mais d’autres appareils comme des PC et des tablettes.