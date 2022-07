WhatsApp va permettre de réagir avec n’importe quels emojis, pas seulement les 6 initiaux

Les utilisateurs de WhatsApp auront bientôt la possibilité de réagir aux messages avec n’importe quel emoji, a annoncé le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, dans une publication Facebook. « Nous déployons la possibilité d’utiliser n’importe quel emoji comme réaction sur WhatsApp », a écrit le PDG avant d’énumérer quelques-uns de ses emojis préférés.

Cette annonce intervient quelques mois seulement après que WhatsApp ait ajouté la possibilité de réagir avec un nombre limité de 6 emojis seulement.

Since you asked… … all emoji Reactions are here! We’re feeling 🤩😎🙌🤸🎉💚 about it. Starting to roll out now to Android and iOS pic.twitter.com/Opk7x0n0VP —WhatsApp (@WhatsApp) July 11, 2022

Comme les précédentes réactions par un emoji, la fonctionnalité est accessible en appuyant longuement sur le message auquel vous voulez réagir.

Cela ouvre le menu contenant les 6 précédents emojis ainsi qu’une nouvelle icône « + ». En appuyant sur l’icône « + », vous ouvrez un menu contenant tous les emojis disponibles, des smileys standard aux ajouts récents comme l’emoji de salut, et il inclut également différentes variantes de teintes de peau. Je pense que les gens vont bientôt être très créatifs avec leurs réactions avec un emoji.

La fonction de réaction étendue a déjà été repérée dans les versions bêta du service, y compris sur iOS et Android, et permet à WhatsApp de s’aligner sur la fonctionnalité déjà disponible sur le service Messenger de Meta. La fonction de réaction étendue aux emojis est en cours de déploiement et sera disponible pour tous les utilisateurs de WhatsApp dans les semaines à venir.

Une couche de personnalité

Bien qu’il soit facile de les considérer comme banales, les réactions par un emoji sont amusantes et ajoutent une couche supplémentaire de personnalité qui est souvent perdue lorsque l’on communique par message et non en face à face. Elles sont également très utiles pour répondre à des messages qui n’ont pas besoin d’être reconnus autrement que par un « j’ai compris ». Les nouveaux emojis ajoutent désormais une touche de personnalité supplémentaire, et j’ai hâte de les avoir sur mon smartphone.

Vous pourrez vous procurer la nouvelle mise à jour respectivement sur l’App Store et le Play Store lorsqu’elle sera disponible au cours des deux prochaines semaines.