Comment installer iOS 16 bêta publique sur votre iPhone ?

Lors de la WWDC 2022, Apple a dévoilé les nouvelles versions d’iOS, d’iPadOS, de macOS, de watchOS, etc. La dernière mise à jour iOS 16 apporte un certain nombre d’améliorations et de fonctionnalités majeures à l’iPhone, notamment une refonte majeure de l’écran de verrouillage. Comme ces dernières années, Apple a commencé à tester en bêta la prochaine mise à jour d’iOS avant de publier la mise à jour stable à l’automne, et iOS 16 est disponible à la fois sous forme de bêta pour développeurs et de bêta publique. Voici comment vous pouvez installer la version bêta d’iOS 16 sur votre iPhone.

Avant de vous expliquer comment installer la première version bêta d’iOS 16 sur votre iPhone, passons en revue certaines des fonctionnalités de la nouvelle mise à jour logicielle de l’iPhone.

Pour la première fois depuis longtemps, Apple a entièrement repensé l’écran de verrouillage avec de nouvelles fonctionnalités de personnalisation et de communication. La nouvelle mise à jour apporte également plus de fonctionnalités aux applications originales d’Apple, telles que Messages, Mail, et plus encore.

iOS 16 bêta : appareils compatibles

Apple a abandonné la prise en charge des appareils iPhone 6s/6s Plus, iPhone SE (première génération) et iPhone 7/7 Plus avec iOS 16. Il est donc important de s’assurer que votre appareil est compatible avec iOS 16 avant d’essayer d’installer iOS 16 sur votre iPhone. Voici la liste de tous les iPhone qui sont compatibles avec iOS 16 :

iPhone 8 et 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS et XS Max

iPhone 11, 11 Pro, et 11 Pro Max

iPhone SE (2ème génération)

Tous les modèles d’iPhone 12

Tous les modèles d’iPhone 13

iPhone SE (3ème génération)

iOS 16 bêta : ce que vous devez savoir avant d’installer

Il y a certaines choses que vous devez garder à l’esprit avant d’installer la version bêta d’iOS 16 sur votre iPhone :

Créez une sauvegarde de votre iPhone fonctionnant sous iOS 15. Il n’est toutefois pas recommandé de restaurer la sauvegarde une fois la mise à niveau vers iOS 16 en raison de problèmes de compatibilité. Cette sauvegarde peut s’avérer utile si vous devez revenir à iOS 15 après avoir installé iOS 16 La version bêta est généralement assez boguée et n’est pas assez stable pour une utilisation quotidienne. Si vous prévoyez d’utiliser votre iPhone sous iOS 16 bêta comme smartphone au quotidien, je vous recommande de sauter la mise à jour et d’attendre la version stable, qui sera disponible à l’automne Les mises à jour de la version bêta d’iOS ont généralement une taille de fichier de 2 à 3 Go. Assurez-vous d’avoir accès à une connexion Internet rapide Les données de votre iPhone resteront intactes après l’installation d’iOS 16. Mais il est bon d’effectuer une sauvegarde au cas où les choses tourneraient mal

Si vous n’avez pas de compte Apple Developer… (bêta publique)

En juillet, Apple a publié la version bêta publique d’iOS 16. Voici comment vous pouvez installer iOS 16 bêta publique sur votre iPhone :

Rendez-vous sur beta.apple.com depuis l’application Safari de votre iPhone Faites défiler la page vers le bas, sélectionnez “Démarrer” et connectez-vous avec votre identifiant Apple Une fois connecté, cliquez sur “Inscrire votre appareil iOS” dans la section Démarrer Ensuite, sélectionnez “Télécharger le profil” Une fenêtre contextuelle s’affiche sur votre iPhone. Sélectionnez “Autoriser”, puis cliquez sur Fermer Allez maintenant dans l’application Réglages et vous devriez voir la nouvelle option Profil téléchargé apparaître en haut Cliquez sur “Installer”, saisissez le code d’accès de votre iPhone et attendez que le profil soit installé. Sélectionnez maintenant Terminé, puis Redémarrer Une fois que votre iPhone redémarre, allez dans Réglages > Mise à jour du logiciel > Télécharger et installer.

Si vous disposez d’un compte développeur Apple…

Si vous avez un compte développeur Apple, suivez ce tutoriel pour installer la bêta de iOS 16 sur votre iPhone.

Maintenant que vous avez installé bêta de iOS 16 sur votre iPhone, vous pouvez commencer à utiliser toutes les nouvelles fonctionnalités qui l’accompagnent. Cependant, comme indiqué ci-dessus, les versions bêta sont généralement boguées et si vous prévoyez d’utiliser votre iPhone sur lequel vous avez installé iOS 16 comme votre dispositif du quotidien, vous devriez vous en abstenir. Apple lancera la version stable d’iOS 16 à l’automne et je vous recommande d’attendre la version stable.