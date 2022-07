Les réactions aux messages WhatsApp prennent désormais en charge davantage d’options d’emojis

by

WhatsApp a récemment introduit les réactions aux messages après de nombreuses rumeurs et on s’attendait également à ce qu’elle obtienne sa première mise à jour sous la forme de plus d’options d’emojis. Cette nouvelle fonctionnalité a maintenant commencé à être déployée aux utilisateurs dans le cadre d’une nouvelle mise à jour bêta.

Selon un récent rapport de WABetaInfo, WhatsApp a commencé à déployer la possibilité de réagir à un message avec davantage d’options d’emojis dans le cadre de la bêta de WhatsApp pour Android (2.22.15.6, 2.22.15.7) et de la bêta de WhatsApp pour iOS (22.14.0.71).

La nouvelle mise à jour inclut désormais toutes les options d’emojis possibles qui peuvent être utilisées pour réagir à un message. Pour rappel, la fonctionnalité prenait initialement en charge 6 emojis : pouce levé, cœur, visage qui rit, visage surpris, visage larmoyant et mains jointes. Cette fonctionnalité est analogue à la façon dont on peut réagir à un message sur Instagram et Facebook Messenger.

Il suffit d’appuyer longuement sur un message, ce qui fait apparaître le panneau d’emojis, et de toucher l’option « + » pour trouver d’autres options d’emojis pour réagir.

WhatsApp prévoit d’offrir cette nouvelle fonctionnalité à un plus grand nombre d’utilisateurs de la version bêta. Donc, si vous n’y avez pas encore eu accès, ne vous inquiétez pas. Pour les non-utilisateurs de la version bêta, vous devrez attendre un peu plus longtemps pour enfin commencer à l’utiliser. Puisque les gens peuvent maintenant l’essayer, nous nous attendons à ce que WhatsApp rende la mise à jour officielle assez rapidement. Et ne vous inquiétez pas, nous vous tiendrons au courant dès que cela se produira.

Dans des nouvelles connexes, on s’attend également à ce que WhatsApp apporte des avatars pendant les appels vidéo WhatsApp. La plateforme de messagerie appartenant à Meta pourrait également permettre aux gens d’envoyer des autocollants Avatar bientôt. Il reste à voir quand cela se produira. Donc, restez à l’écoute pour toutes les mises à jour liées à WhatsApp, et partagez vos pensées à ce sujet dans les commentaires ci-dessous.