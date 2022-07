Le OnePlus 10T sera le premier smartphone OnePlus doté de 16 Go de RAM

Les rumeurs se multiplient et s’amplifient sur le lancement du nouveau OnePlus 10T (dans un mois ou deux), ramenant ainsi les smartphones « T » de OnePlus. L’appareil a fait l’objet de multiples fuites et cette fois, nous avons de nouvelles informations sur la fiche technique du smartphone, ce qui suggère que le OnePlus 10T pourrait avoir le plus de RAM vu sur un smartphone OnePlus à ce jour.

Le populaire Digital Chat Station a révélé que le OnePlus 10T aura 16 Go de RAM LPDDR5 en option, qui sera associée à 512 Go de stockage UFS 3.1. Cette option devrait rejoindre les configurations 8 Go + 128 Go et 12 Go + 256 Go.

Pour ceux qui l’ignorent, jusqu’à présent, la mémoire vive et le stockage maximum proposés par OnePlus étaient respectivement de 12 Go et 256 Go. Si cette nouvelle information est vraie, le OnePlus 10T deviendra le premier smartphone OnePlus avec 16 Go de RAM. Et aussi un smartphone OnePlus encore plus cher !

Il est également réitéré que le OnePlus 10T sera alimenté par le dernier chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et nous pourrions avoir l’occasion de voir un écran AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On s’attend à ce qu’il s’agisse d’un écran plat.

D’autres détails restent derrière le voile pour le moment, mais nous pourrions obtenir des caméras triples à l’arrière, y compris un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels, ainsi qu’une caméra frontale de 32 mégapixels. Une batterie d’une capacité de 4 800 mAh avec une charge rapide de 150 W est également prévue, et attendez-vous à OxygenOS 12 basée sur Android 12.

Un design analogue au OnePlus 10 Pro

Récemment, les rendus du smartphone sont apparus sur la toile, et ils font allusion à un design analogue au OnePlus 10 Pro. Il pourrait y avoir une grande bosse de caméra arrière de forme carrée et un écran poinçonné. Cependant, il s’agira d’un poinçon placé au centre, par opposition à celui en coin sur le OnePlus 10 Pro. Quelques autres changements sont également attendus, mais principalement, il partagera son design avec le OnePlus 10 Pro.

Vous devez savoir que ces détails sont encore des rumeurs et donc, difficile à les confirmer ou non.