Netflix prend désormais en charge l’audio spatial dans Stranger Things et bien d’autres choses encore

Netflix vient d’introduire la prise en charge de l’Audio Spatial pour certaines de ses séries TV originales afin d’offrir une expérience audio immersive et de rivaliser avec Apple TV+ et d’autres plateformes vidéo. Pour rappel, ceci intervient après que Netflix ait introduit le support Audio Spatial sur iPhone et iPad l’année dernière.

Netflix déploie la prise en charge de la fonction Audio Spatial pour quelques séries TV pour le moment et la liste comprend les populaires Stranger Things 4, The Adam Project, The Witcher, Red Notice, et plus encore. Netflix révèle que les gens peuvent simplement rechercher du contenu qui prend en charge Spatial Audio en tapant le terme dans la barre de recherche.

La plateforme de streaming vidéo utilise le Sennheiser AMBEO pour une expérience de son surround sans aucun équipement supplémentaire. De plus, cela fonctionne sur tous les appareils et tous les plans de streaming. Il est suggéré d’activer automatiquement l’audio spatial s’il n’y a pas d’enceintes surround disponibles. S’ils le sont, il est recommandé de regarder le contenu en son surround 5.1 ou en Dolby Atmos.

Dans un article de blog, Netflix, déclare : « L’audio spatial Netflix permet de traduire l’expérience cinématographique de l’audio immersif sur n’importe quelle source stéréo, de sorte que le travail des créateurs pour vous faire entrer dans l’histoire se produit, quel que soit l’appareil que vous utilisez pour regarder Netflix ».

Cette nouvelle capacité s’ajoute aux fonctionnalités existantes comme la 4K, le HDR, le Dolby Atmos et le mode calibré Netflix. Netflix Audio Spatial fonctionnera mieux en portant un casque ou des écouteurs. Il est compatible avec l’Apple TV, l’iPhone, les appareils iPad et les AirPods (AirPods 3, AirPods Pro, AirPods Max, Beats Fit Pro).

Alors, que pensez-vous de ce nouvel ajout à Netflix ?