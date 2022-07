Voici le Xiaomi 12 Lite, grand, mais léger, avec des caractéristiques phares pour un prix abordable

En fin de semaine dernière, Xiaomi annonce un nouveau smartphone de milieu de gamme dans sa série 12 — le Xiaomi 12 Lite. Le smartphone combine un poids plume, un design fin, mais avec un grand écran de 6,55 pouces. Deux autres arguments de vente clés sont le capteur photo principal de 108 mégapixels de type « studio », ainsi que son impressionnante charge rapide de 67 W avec un chargeur inclus !

Contrairement aux autres smartphones Xiaomi de la série 12, le Xiaomi 12 Lite arbore un design à bords plats, ce qui signifie des coins plats, un écran et une coque parfaitement plate, rappelant un iPhone moderne.

La coque arrière du smartphone a un super effet et réfractaire à la lumière pour plus de flair, tandis que le reste du design est assez minimaliste et industriel. Les options de couleur du Xiaomi 12 Lite sont les suivantes : Lite Green, Lite Pink et Black.

Ce qui ressort du Xiaomi 12 Lite, outre sa coque arrière aux couleurs changeantes, c’est le module caméra du smartphone, qui contient trois capteurs entourés d’anneaux métalliques :

Capteur photo principal de 108 mégapixels (f/1,88)

Capteur photo ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2)

Capteur photo macro de 2 mégapixels (f/2,4).

En outre, le smartphone dispose d’une caméra frontale de 32 mégapixels logée dans un trou de l’écran. Certaines des caractéristiques de la caméra sont les suivantes Mise au point par suivi oculaire, capture de mouvement, mode nuit, cinéma AI en un clic, un mode Vlog et un mode portrait. Les vlogueurs et les influenceurs semblent être une cible principale de ce smartphone, ou du moins une inspiration principale pour ses caractéristiques de caméra, comme l’a laissé entendre la société chinoise.

Un magnifique écran

Le Xiaomi 12 Lite a des spécifications impressionnantes pour son écran, surtout pour son prix : un écran AMOLED DotDisplay de 6,55 pouces d’une résolution full HD+, soit 2 400 x 1 080 pixels, jusqu’à 68 milliards de couleurs avec TrueColor, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, la technologie AdaptiveSync et une prise en charge de Dolby Vision et HDR10.

Le fait que son grand écran soit doté de la technologie AMOLED plutôt que de la technologie LCD signifie qu’il devrait offrir des noirs profonds sans reflet, des angles de vision parfaits et des couleurs éclatantes et magnifiques. La prise en charge de la norme HDR10+ signifie que les films pris en charge auront un meilleur contraste, des points lumineux et sombres mieux définis, contrairement à ce que l’on voit sur un smartphone de milieu de gamme.

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz de l’écran est un autre ajout bienvenu, et cela signifie que les transitions Android, les jeux et à peu près tout ce qui se passe à l’écran (qui prend en charge un taux de rafraîchissement plus élevé) apparaîtront deux fois plus fluides que sur l’écran standard d’un smartphone à 60 Hz.

Le taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz signifie un temps de réponse plus rapide entre le moment où vous touchez l’écran et celui où le smartphone réagit. Et le smartphone réagira assez vite, puisqu’en plus de son écran rapide, il est équipé d’un processeur rapide…

Des spécifications plus impressionnantes

Le Xiaomi 12 Lite est propulsé par le processeur Snapdragon 778G, il est compatible avec la 5G, et en termes de RAM et de stockage, il se décline dans les variantes suivantes : 6 Go de RAM (LPDDR4X) et 128 Go de stockage (UFS 2.2), 8 Go + 128 Go et enfin 8 Go et 256 Go. Cependant, il ne semble pas y avoir de stockage extensible, pas de prise casque non plus. Mais, dans la tradition de Xiaomi, il y a un blaster infrarouge si vous le voulez.

Du côté logiciel, le Xiaomi 12 Lite est livré avec Android 12, et le MIUI 13 de la société en tant que surcouche, qui a évoluée pour ressembler à iOS, mais cela pourrait en fait être un bonus pour les personnes qui passent de l’iPhone à Android. Et, MIUI 13 dispose de quelques fonctionnalités pratiques, comme un enregistreur d’écran, un éditeur de capture d’écran, un raccourci de screencasting, un mode lecture, un raccourci NFC et ainsi de suite (oui, il y a du NFC à bord).

Pour l’authentification, le smartphone dispose d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Côté batterie, le Xiaomi 12 Lite embarque une batterie d’une capacité 4 300 mAh, qui supporte jusqu’à 67 W, la « charge turbo » filaire. Et alors que certaines entreprises lésinent sur le fait de nous donner un chargeur lent pour commencer, votre nouveau Xiaomi 12 Lite sera livré avec un chargeur de 67 watts dans la boîte — chouette ! Selon Xiaomi, il ne faut que 13 minutes au chargeur inclus pour vous donner jusqu’à 50 % d’autonomie.

Prix et disponibilité du Xiaomi 12 Lite

Le prix recommandé du Xiaomi 12 Lite est le suivant :

399 dollars (environ 395 euros) pour la variante 6 Go de RAM/128 Go de stockage

449 dollars (environ 445 euros) pour la variante 8 Go de RAM/128 Go de stockage

499 dollars (environ 494 euros) pour la variante 8 Go de RAM/256 Go de stockage

À l’heure où j’écris ces lignes, le Xiaomi 12 Lite n’est pas encore vendu en France.