Malheureusement, la matrice de la caméra Galaxy Z Fold 4 pourrait décevoir

Nous sommes vraisemblablement à un mois du lancement du Samsung Galaxy Z Fold 4. Les rumeurs et les images divulguées suggèrent davantage de puissance, un système de caméra amélioré, et le même look général que le prédécesseur avec quelques changements ici et là.

Précédemment, une image a laissé entendre que le Galaxy Z Fold 4 aura un pli moins perceptible que le modèle sortant et les rendus qui ont été divulgués en mai ont indiqué que le smartphone aurait la même configuration de caméra que le Galaxy S22 Ultra, ce qui signifie que les capteurs seraient placés directement à l’arrière du smartphone et qu’il n’y aurait pas de bosse dédiée à la caméra.

Sur Twitter, @Mr_TechTalkTV, qui a déjà partagé des images d’appareils non commercialisés, a déclaré que, contrairement à ce que nous avons vu, la disposition de la caméra du Galaxy Z Fold 4 ne changera pas et ressemblera beaucoup à celle du Galaxy Z Fold 3. Cela suggère que les capteurs se trouveront dans une matrice verticale.

EXCLUSIVE: The camera layout of the Samsung Galaxy Z Fold 4 will not look like the one shared by Onleaks. Instead, it will almost exactly look like the one on the Z Fold 3. pic.twitter.com/2IignnOEta — TechTalkTV (@Mr_TechTalkTV) July 5, 2022

Dans un autre tweet, TechTalkTV affirme que le Galaxy Z Fold 4 aura « à coup sûr une caméra principale de 50 mégapixels ».

And it will for sure have a 50MP main camera. — TechTalkTV (@Mr_TechTalkTV) July 5, 2022

Bien que les smartphones pliables aient parcouru un long chemin, la performance de la caméra continue d’être un point douloureux. Samsung est clairement en train de se lancer dans les smartphones pliables, avec une rumeur disant que la société pourrait introduire des smartphones Galaxy A Fold et Flip à l’avenir.

Un capteur de 50 mégapixels pour attirer ?

Un système de caméra amélioré pourrait aider à attirer ceux qui sont restés jusqu’à présent loin des onéreux smartphones pliables en raison de leur caméra assez terne. Le capteur de 50 mégapixels susmentionné serait rejoint par un capteur photo ultra grand-angle de 12 mégapixels et un module téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom optique 3x. De quoi augmenter ses chances de devenir le meilleur smartphone de 2022.

Pour référence, le Galaxy Z Fold 3 dispose d’une caméra principale de 12 mégapixels, d’un capteur ultra-large de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom 2x.

Outre la photo, le Z Fold 4 sera apparemment équipé de la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1, et les résultats des benchmarks indiquent qu’il sera beaucoup plus rapide que le Z Fold 3. Le Z Fold 4 est également susceptible d’être plus léger et plus résistant que son prédécesseur et il y a également une chance qu’il ait un rapport d’aspect plus large pour une meilleure utilisabilité.

L’appareil sera probablement annoncé le 10 août lors du prochain événement Unpacked, où il partagera la scène avec le Galaxy Z Flip 4 et la série de montres Galaxy Watch 5.