On reparle du Galaxy Fold Lite, mais il pourrait délaisser la marque Z

Samsung propose sans doute certains des meilleurs smartphones pliables que vous pouvez acheter aujourd’hui, à savoir le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. Étant donné qu’il s’agit de technologies futuristes qui ont nécessité des recherches et un développement onéreux, Samsung demande à juste titre une prime pour ces appareils. Cela dit, il semble que des smartphones pliables abordables soient en route.

Des rumeurs ont circulé sur un éventuel Galaxy Fold Lite en 2020 et 2021, mais elles se sont tues par la suite. Il semble que ces plans soient de nouveau sur la table. Un habitué des fuites sur Twitter, @chunvn8888, a laissé entendre que Samsung pourrait travailler sur un smartphone pliable abordable qui fera partie de la série Galaxy A de milieu de gamme. Il n’a pas mentionné d’autres détails sur le smartphone, ce qui pourrait être dû au fait qu’il est dans les premiers stades de développement.

Fold lite? — 한가련 (@GaryeonHan) June 3, 2022

Il y avait un nombre considérable de fuites sur le Galaxy Z Fold Lite, comme le fait qu’il aurait un écran plus petit de 7 pouces que l’écran principal de 7,6 pouces du Galaxy Z Fold 3 et un panneau de couverture beaucoup plus petit de 4 pouces que le modèle extérieur de 6,2 pouces du Z Fold 3. Il a également été dit que le smartphone ne serait pas équipé de la couche de verre ultra-mince qui est incluse dans les smartphones haut de gamme Z Flip et Z Fold de Samsung. La rumeur voulait que l’appareil soit construit en aluminium et en verre.

On s’attendait à ce qu’il soit équipé de la puce Snapdragon 865 de Qualcomm et d’une capacité de stockage de 256 Go, et son prix devait se situer entre 900 et 1 100 dollars.

Étant donné que tant de temps a passé, ces fuites sont probablement hors de propos maintenant. Ce que nous pouvons glaner de tout cela c’est que le Galaxy A pliable sera probablement doté d’une puce de milieu de gamme et non d’un processeur haut de gamme de la série 8, et il sera vraisemblablement plus abordable que ce que les rapports précédents avaient dit.

Enfin un smartphone pliable abordable !

En effet, le smartphone le plus abordable de Samsung, le Z Flip, coûtait 1 500 euros à l’époque où les rumeurs concernant le Fold Lite circulaient. Le Z Flip 3 coûte 1 059 euros, et puisque le Fold Lite sera un modèle abordable, il sera probablement moins cher. Cela pourrait l’aider à devenir un concurrent pour le meilleur smartphone abordable.

La concurrence dans le marché des smartphones pliables a commencé à s’intensifier et, bien que Samsung ait représenté 74 % des ventes au premier trimestre 2022, Huawei a gagné une part de marché considérable, et avec les rumeurs suggérant maintenant que Motorola est prêt à sortir un RAZR remanié et OnePlus se prépare à lancer son premier smartphone pliable, ce serait un bon coup de Samsung de sortir un smartphone pliable abordable.