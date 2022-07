by

Les iPhone non Pro ne seront plus équipés des dernières puces

En mars de cette année, le célèbre analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, avait laissé entendre que la prochaine puce A16 Bionic d’Apple resterait exclusive aux modèles iPhone 14 Pro. Ming-Chi Kuo affirme maintenant que tous les iPhone non Pro ne seront plus équipés des dernières puces de la série A d’Apple et qu’ils utiliseront les puces de la génération précédente à l’avenir.

Apple est susceptible de lancer quatre modèles de la série iPhone 14 — iPhone 14, 14 Max, 14 Pro et 14 Pro Max. Selon les précédents rapports, nous avons appris que l’iPhone 14 Pro et Pro Max pourrait être équipé de la prochaine puce A16, tandis que l’iPhone 14 et 14 Max pourrait être équipé de l’actuelle puce A15.

Alors que la plupart d’entre nous pensaient qu’Apple avait pris cette décision en raison de la pénurie actuelle de puces, il semble que cela fasse partie de la nouvelle stratégie commerciale de la société.

« Le dernier processeur sera exclusif aux modèles haut de gamme de l’iPhone à l’avenir, de sorte qu’une forte proportion d’expédition de modèles haut de gamme de l’iPhone sera la norme, favorisant les fournisseurs de composants de caméra haut de gamme », dit Kuo.

Selon le rapport de Kuo, cette décision est susceptible d’augmenter les expéditions d’iPhone 14 Pro et Pro Max à 55 % — 60 % au second semestre de l’année, par opposition aux ventes habituelles de 40 % — 50 %.

Les ventes vont augmenter

Elle profiterait également aux fournisseurs de composants d’appareils photo d’Apple, notamment Sony, Largan, Alps et LG Innotek. En effet, les modèles Pro sont susceptibles d’être dotés d’améliorations significatives de la caméra, notamment d’un capteur photo principal de 48 mégapixels et d’un design à poinçon et pilule.

En limitant les nouveaux chipsets de la série A aux modèles Pro, Apple semble se préparer à utiliser l’effet de leurre pour rendre ses modèles Pro plus attrayants. Cependant, il reste à voir si les clients sont prêts à faire un effort supplémentaire pour obtenir les modèles Pro afin de découvrir la dernière puce de l’iPhone.