Comment supprimer un compte Instagram directement depuis l’application iOS ?

Selon Apple, cette nouvelle exigence permet aux utilisateurs de « mieux contrôler les données personnelles qu’ils ont partagées ». Avec la suppression du compte, Apple précise que le compte sera définitivement effacé des dossiers des développeurs, et toutes les données qui lui sont associées doivent également être effacées. L’entreprise indique très clairement que le fait de permettre uniquement aux utilisateurs de désactiver temporairement leur compte ne suffit plus.

