L’adoption de Windows 11 est en plein essor après des mois de stagnation

Microsoft a récemment achevé le déploiement de Windows 11, le système d’exploitation étant désormais largement disponible pour tous les appareils éligibles. Sans surprise, après des mois de stagnation, cela a généré une augmentation des chiffres d’adoption de Windows 11.

De nouvelles données fournies par AdDuplex révélant que le dernier système d’exploitation de Microsoft fonctionne sur 23,1 % des appareils Windows. Il s’agit d’un bond significatif par rapport à un rapport similaire publié en avril, qui indiquait que seuls 19,4 % des ordinateurs étaient équipés du dernier système d’exploitation de Microsoft.

Cela fait près de 9 mois que Windows 11 a été officiellement lancé, avec des versions previews et bêta disponibles depuis encore plus longtemps. Le fait de n’atteindre que 23,1 % au cours de cette période est donc un peu lent, mais cela pourrait être un tournant. Ces chiffres sont une bonne nouvelle pour Microsoft, mais d’un autre côté, ils montrent également que Windows 10 continue d’être en tête de liste.

La version 21H2 de Windows 10, par exemple, détient une part de marché de 38,2 %, tandis que le deuxième du classement n’est autre que la version 21H1 de Windows 10 avec 23,9 %.

Pas moins de 0,8 % des appareils fonctionnent avec des versions preview de Windows 11.

Une nouvelle mise à jour des fonctionnalités de Windows 11 est imminente

Microsoft se prépare également à publier une nouvelle mise à jour des fonctionnalités de Windows 11, puisque la société a choisi le mois dernier la version RTM pour ce lancement très attendu.

Quant à Windows 10, cette version du système d’exploitation continuera d’être prise en charge jusqu’en octobre 2025, avec une nouvelle mise à jour de fonctionnalités, ne comportant évidemment que des améliorations mineures, également attendues plus tard dans l’année.

« Pour les clients qui utilisent un PC qui ne sera pas mis à niveau, et qui ne sont pas prêts à faire la transition vers un nouvel appareil, Windows 10 est le bon choix. Nous prendrons en charge Windows 10 jusqu’au 14 octobre 2025 et nous avons récemment annoncé que la prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 arrivera plus tard cette année. Quelle que soit votre décision, nous nous engageons à vous soutenir et à vous offrir le choix dans votre parcours informatique », a déclaré Microsoft lors de l’annonce initiale de Windows 11.

Windows 10 continue à être une réelle option

Windows 10 continuera donc à être un système d’exploitation avec une grande part de marché étant donné que certains appareils ne sont pas autorisés à être mis à niveau, et à un certain niveau, cela limitera également l’opportunité de croissance de Windows 11.

Le problème de la mise à jour vers le tout dernier système d’exploitation est en partie lié à la configuration minimale requise par Windows 11, qui est plus stricte que celle des mises à jour précédentes. Au fur et à mesure que les gens se mettent à jour vers de nouveaux ordinateurs portables et de bureau Windows, le rythme d’adoption de Windows 11 va s’accélérer, car les ordinateurs les plus récents sont plus susceptibles d’être compatibles. En fait, les PC les plus récents sont déjà équipés de Windows 11.

Si Windows 11 n’est peut-être pas aussi populaire que Windows 10, il devrait bientôt dépasser Windows 7, supprimant enfin ce rappel quelque peu embarrassant de l’impopularité de Windows 8.