Google Jamboard, l’alternative à l’application Freeform d’Apple depuis des années

Rien ne vaut un bon vieux tableau blanc pour un brainstorming animé, la création d’un mood board, la planification de l’itinéraire de votre prochain voyage, le travail scolaire, ou même pour exposer et expliquer des idées à votre équipe. Vous pouvez épingler des documents, dessiner et surligner, y coller des notes, et bien plus encore. Imaginez maintenant collaborer avec un tableau blanc de la même manière, mais de manière virtuelle.

Apple a récemment annoncé Freeform, une toile virtuelle où vous pouvez collaborer avec jusqu’à 100 personnes en temps réel. Il s’agit d’une application riche en fonctionnalités qui vous permet de dessiner (avec votre doigt ou l’Apple Pencil) dans différents styles, de joindre des documents, des pages PDF, des liens, des notes autocollantes et d’autres médias, et d’aligner automatiquement les éléments. Vous pouvez créer plusieurs tableaux blancs infinis, les enregistrer et les partager, ou ouvrir Freeform au cours d’un appel FaceTime.

Mais vous n’avez pas à vous sentir exclu, même si vous êtes sur l’écosystème Android et Google Workspace. Google propose une alternative à Freeform : voici Jamboard. Jamboard est un canevas interactif et collaboratif qui fonctionne sur le mobile et le Web.

Jamboard existe depuis 2017, il est donc plus mature et développé aussi. Google vend même un dispositif Jamboard dédié — un écran 4K de 55 pouces sur roues.

Google Recherche et l’intégralité de Google Workspace sont étroitement intégrés à Jamboard — ce qui vous permet d’effectuer des recherches rapides, de tirer des images et d’importer des documents, des feuilles, des diapositives et plus encore. Une session Jamboard (ou Jam) peut accueillir jusqu’à 16 collaborateurs. Vous pouvez vous joindre à une session à partir de l’application téléphonique Jamboard, d’un Jamboard à l’autre, du navigateur ou de Meets. Jamboard est également parfait pour les enseignants et l’apprentissage à distance en particulier.

Quelques manques

Il n’est pas aussi riche en fonctionnalités que Freeform d’Apple, car vous ne disposez que d’une sélection limitée de stylos, de formes prédéfinies et d’autres ressources. Mais vous pouvez créer des notes autocollantes. Et l’intelligence artificielle avancée de Google vous aide dans la conception de l’écriture manuscrite et des formes. Vous pouvez créer autant de Jams que vous le souhaitez, les partager ou les enregistrer au format PDF.

Le dispositif Jamboard est livré avec deux stylets et une gomme. Il n’a pas besoin d’être apparié, car ils fonctionnent de manière passive, comme sur un tableau blanc low-tech. Vous pouvez écrire avec le stylet et effacer avec vos mains ou la gomme. Le Jamboard fait également office d’écran de vidéoconférence grâce à ses haut-parleurs et ses micros intégrés.