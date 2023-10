Google ajoute de nouvelles mesures de sécurité dans Gmail pour lutter contre le spam

Fatigué de cliquer et cliquer juste pour vous désinscrire de cette liste de diffusion ennuyeuse à laquelle vous ne vous souvenez même pas de vous être abonné et qui obstrue votre boîte de réception ? Eh bien, Google cible ceux qui abusent de leurs pouvoirs d’envoi d’e-mails en masse et vous offrira la possibilité de vous désinscrire plus facilement des listes de diffusion l’année prochaine.

Google a introduit de nouvelles mesures pour rendre Gmail plus sûr et réduire le spam. L’accent est mis sur la vérification de l’identité des expéditeurs de courrier électronique afin d’améliorer la sécurité. De nombreux expéditeurs de courriers électroniques ne protègent pas correctement leurs systèmes, ce qui permet aux pirates d’utiliser facilement leurs plateformes.

Pour remédier à ce problème, Google met l’accent sur la validation des e-mails, c’est-à-dire sur la vérification de l’identité de l’expéditeur. Google a indiqué que les défenses IA de Gmail empêchent plus de 99,9 % des spams, du phishing et des logiciels malveillants, bloquant ainsi près de 15 milliards d’e-mails indésirables par jour.

L’année dernière, Google a commencé à exiger l’authentification des e-mails envoyés aux adresses Gmail, ce qui a permis de réduire de 75 % les messages non authentifiés, d’assainir les boîtes de réception et de bloquer des milliards d’e-mails malveillants.

De nouvelles exigences pour les expéditeurs

Les nouvelles exigences imposées aux expéditeurs d’envois en nombre sont les suivantes

Authentification : Google exigera des expéditeurs de messages en nombre qu’ils authentifient leurs e-mails en utilisant des pratiques de sécurité établies. Cette mesure permettra d’empêcher les pirates d’exploiter les vulnérabilités des messageries électroniques qui touchent tout le monde

Désabonnement facile : Les expéditeurs de messages en nombre doivent permettre aux destinataires de Gmail de se désabonner facilement des messages commerciaux en un seul clic. Ils doivent également traiter ces demandes dans un délai de deux jours. Ces exigences reposent sur des normes ouvertes et profitent à tous les utilisateurs de la messagerie électronique

Éviter le spam : Google imposera aux expéditeurs un seuil clair de taux de spam afin d’empêcher les messages indésirables d’inonder les boîtes de réception de Gmail. Il s’agit d’une initiative inédite dans le secteur pour réduire le spam.

Google propose des conseils pour aider les expéditeurs à mettre en œuvre ces changements avant qu’ils ne deviennent obligatoires en février 2024. Il est important de noter que d’autres fournisseurs de services de messagerie, comme Yahoo, font également pression pour obtenir des améliorations similaires.

Disponibilité

À partir de février 2024, Gmail imposera les exigences suivantes aux expéditeurs qui envoient 5 000 messages ou plus par jour à des comptes Gmail.

Lors de l’annonce de ces mises à jour, Neil Kumaran, Group Product Manager, Gmail Security & Trust, a déclaré :

Ces pratiques doivent être considérées comme des aspects fondamentaux de la messagerie électronique :

Nous considérons ces pratiques comme des aspects fondamentaux de l’étiquette du courrier électronique, et de nombreux expéditeurs adhèrent déjà à la plupart de ces directives. Ces modifications peuvent être comparées à une mise au point de la messagerie électronique, où des ajustements mineurs sous le capot peuvent garantir son bon fonctionnement.

Toutefois, à l’instar d’une mise au point, il ne s’agit pas d’une tâche ponctuelle. Le maintien d’un système de messagerie électronique sûr, convivial et exempt de spam nécessite une coopération et une vigilance permanentes de la part de l’ensemble de la communauté de la messagerie électronique. Nous continuerons à collaborer pour garantir la sécurité de votre boîte de réception.