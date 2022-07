Twitter lance Tweeten pour remplacer TweetDeck sur Windows et Mac

La société de microblogging Twitter a annoncé que l’application Tweeten remplaçait sa fonction TweetDeck pour les utilisateurs Mac et Windows. Pour les non-initiés, TweetDeck est une application de tableau de bord sur les réseaux sociaux qui permet aux utilisateurs de gérer plusieurs comptes Twitter à la fois.

Tout comme les autres applications Twitter pour Android, iOS et le Web, l’application TweetDeck permet également aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des tweets sur la plateforme de microblogging. À l’époque, l’application était indépendante, mais Twitter l’a rachetée en temps voulu. Actuellement, TweetDeck n’est disponible que pour macOS, sous forme d’application Chrome et d’application Web.

Étant donné que TweetDeck pour Mac ne restera active que jusqu’à ce soir, le 1er juillet 2022, Tweeten vient en remplacement à la fois sur Windows et sur Mac. Essentiellement, Tweeten est une nouvelle version de TweetDeck pour les utilisateurs intensifs de la plateforme. Tweeten possède toutes les fonctionnalités offertes aux utilisateurs par TweetDeck, mais certains de ses aspects sont encore meilleurs. Par exemple, Tweeten offre beaucoup plus d’options de personnalisation que TweetDeck.

Comme mentionné dans l’annonce officielle, Tweeten offre une interface plus puissante, basée sur des colonnes, qui aide les utilisateurs à suivre tous les tweets et les discussions sur Twitter, sans appuyer sur le bouton d’actualisation. Grâce aux notifications Tweeten, les utilisateurs reçoivent des mises à jour en temps réel sur les sujets qu’ils suivent. En outre, les utilisateurs peuvent interagir avec les tweets directement à partir des notifications, sélectionner des sons de notification personnalisés et même les mettre en sourdine.

Tweeten est également doté d’une barre de recherche de GIF intégrée qui permet aux utilisateurs de rechercher des GIF depuis Giphy et de les ajouter à leurs tweets et réponses. L’application est ensuite équipée d’un système de recherche et de filtrage avancé qui permet aux utilisateurs de suivre le fil ou la requête exacte qu’ils souhaitent. En dehors de cela, toutes les fonctionnalités qui étaient présentes sur TweetDeck, notamment la gestion de plusieurs comptes, les tweets programmés, la recherche avancée et le suivi des activités sont disponibles sur Tweeten.

Sur quelles plateformes Tweeten est-il disponible ?

À partir d’aujourd’hui, Tweeten sera disponible sur Windows 10, Windows 8, Windows 7 et macOS. En outre, il est également disponible sous la forme d’une extension Chrome. Le lien pour télécharger l’application Tweeten est indiqué sur le site officiel.

Alors que TweetDeck tire sa révérence pour macOS, les utilisateurs qui veulent toutes les fonctionnalités de l’application devraient télécharger Tweeten.