Le gestionnaire de mots de passe de Google fait l’objet d’importantes mises à jour en termes de convivialité

Bien qu’il offre un ensemble de fonctionnalités de plus en plus comparables à celles des gestionnaires de mots de passe tiers autonomes, Google semble réticent à transformer son gestionnaire de mots de passe en une application autonome.

La dernière mise à jour contient également encore plus de fonctionnalités pour faciliter l’inexpérience de connexion. Google propose désormais Touch-to-Login sur Android, une fonctionnalité qui rendra la connexion encore plus rapide en vous permettant de vous connecter en toute sécurité à des sites directement à partir de la superposition au bas de votre écran. En effet, les mots de passe pourraient bien être en voie de disparition de toute façon si l’on en croit les rivaux de Google. Lors de la WWDC 2022, Apple a annoncé un nouveau service appelé Codes d’accès, qui remplace les mots de passe par une authentification biométrique sécurisée.

« Nous allons maintenant signaler non seulement les informations d’identification compromises, mais aussi les mots de passe faibles et réutilisés sur Android », explique la firme. « Si Google vous avertit au sujet d’un mot de passe, vous pouvez désormais le corriger en utilisant la fonction de changement automatique de mot de passe de Google sur Android ».

En plus d’offrir une expérience plus cohérente sur toutes les plateformes, Google a également mis en place un nouvel ensemble de protections autour de la sécurité des mots de passe. Par exemple, les utilisateurs auront désormais la possibilité de générer des mots de passe pour leurs applications iOS lorsqu’ils choisiront Chrome comme fournisseur de remplissage automatique.

De plus, si vous avez plusieurs mots de passe pour les mêmes sites ou applications, Google les regroupera automatiquement, et les utilisateurs pourront également créer un raccourci sur leur écran d’accueil Android pour accéder à leurs mots de passe d’un simple toucher.

Dans une démarche qui ne manquera pas d’inquiéter les autres fournisseurs, Google a déployé un lot important de mises à jour pour son service de gestion des mots de passe . Avec cette version, les utilisateurs bénéficient d’ une expérience de gestion des mots de passe plus unifiée et identique dans Google Chrome et Android .