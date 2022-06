Adieu TweetDeck pour Mac !

C’est officiel : TweetDeck pour Mac s’arrête le mois prochain. Et apparemment, il le fait pour faire place à une version Web App, une application Web dont personne ne semble vouloir. Quelques mois seulement après avoir dépensé 40 millions de dollars pour acquérir TweetDeck en 2011, Twitter a lancé de nouvelles applications HTML5 pour le navigateur, Windows et Mac. Maintenant, avec l’achat de Twitter par Elon Musk toujours imminent, et un bouton d’édition à venir, la version du navigateur Web sera tout ce qui reste.

Mercredi matin, le compte Twitter de TweetDeck a annoncé la disparition de son application Mac par un tweet. L’annonce indiquait que TweetDeck pour Mac ne serait disponible que jusqu’au 1er juillet et encourageait les utilisateurs à travailler avec l’application Web de TweetDeck à la place. Il était également fait mention d’un « aperçu » d’une nouvelle application Web que les utilisateurs seraient invités à essayer « au cours des prochains mois ».

We’re saying goodbye to TweetDeck for the Mac app to focus on making TweetDeck even better and testing our new Preview. July 1 is the last day it’ll be available.

You can still use TweetDeck on web and more invites to try the Preview will be rolling out over the next few months!

—TweetDeck (@TweetDeck) June 1, 2022