Le robuste Galaxy XCover 6 Pro a fait l’objet de fuites avant son lancement

Après avoir fait l’objet d’une première fuite en mars dernier sous le nom présumé de Galaxy XCover Pro 2, le prochain smartphone durable de Samsung a fait l’objet d’un teaser officiel très inhabituel il y a quelques semaines. Son nom définitif et son design avant ont été confirmés avant un événement en ligne le 13 juillet visant à « redéfinir » cette catégorie particulière d’appareils mobiles.

Bien sûr, un certain nombre de questions concernant les principales spécifications et caractéristiques du Galaxy XCover 6 Pro sont restées sans réponse, mais si vous vous attendiez à ce que ce soit le cas plus longtemps, c’est que vous ne connaissez pas Evan Blass.

Plus connu sous le nom de @evleaks, il vient de montrer le design indubitablement robuste du Galaxy XCover 6 Pro sous tous les angles, mais aussi en révélant l’ensemble de sa fiche technique. L’époque est révolue où les smartphones robustes se résumaient à leur robustesse, intégrant de modestes entrailles dans des châssis souvent grotesques pour survivre aux conditions les plus difficiles possibles sans se ruiner.

Naturellement, le Galaxy XCover 6 Pro ne sera pas tout à fait aussi puissant que les Galaxy S22 de Samsung, se contentant d’un processeur octa-core de 6 nm dont le nom n’a pas été dévoilé, mais qui semble néanmoins être une mise à niveau massive par rapport au Exynos 9611 de 10 nm qui se trouve dans le XCover Pro original de 2020 et le Exynos 850 de 8 nm sous le capot du XCover 5 plus modeste sortis en 2021. Selon plusieurs rumeurs précédentes, il s’agirait du Snapdragon 778G de Qualcomm, une puce de milieu de gamme.

Si la combinaison 128 Go de stockage interne et 6 Go de RAM ne vous impressionne pas beaucoup, l’écran de 6,6 pouces semble presque trop beau sur le papier par rapport aux normes robustes de milieu de gamme, avec non seulement une résolution full HD+, mais aussi un support de taux de rafraîchissement « jusqu’à » 120 Hz.

Un bon capteur principal

Il en va de même pour le capteur photo principale de 50 mégapixels équipé d’une ouverture f/1,8, mais comme on pouvait s’y attendre, le reste de la configuration de la caméra arrière n’est pas si génial, comprenant juste un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et une lampe de poche. Bien qu’elle ne batte pas exactement des records, la batterie de 4 050 mAh s’avérera certainement un argument de vente clé, permettant aux utilisateurs de l’enlever et de la remplacer facilement lorsqu’ils voyagent ou travaillent en dehors d’un bureau « normal ».

Si vous n’êtes pas très familier avec les conceptions robustes et le poids généralement ajouté en rendant un smartphone résistant à l’immersion dans l’eau, ainsi qu’à la poussière, la saleté, le sable, l’humidité extrême, l’altitude, le brouillard salin, les vibrations, et oui, même la chute occasionnelle sur une surface dure, on peut s’attendre à ce que le Galaxy XCover 6 Pro ne soit pas le smartphone le plus léger du marché.

Reste à Samsung de le présenter !