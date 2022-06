Voici Snapchat+, un niveau premium qui coûte 3,99 euros par mois

Snap vient d’annoncer le lancement d’un nouveau niveau premium pour les clients qui veulent un peu plus de fonctionnalités et une assistance plus rapide. Cette annonce intervient moins d’un mois après qu’une autre application sociale, Telegram, a introduit un service analogue pour ceux qui veulent des fonctionnalités supplémentaires.

Le nouveau niveau premium de Snap s’appelle Snapchat+ et est disponible dans Snapchat pour 3,99 euros/mois. Contrairement à Telegram qui a déjà informé les clients de ce qu’ils obtiendront pour le niveau premium, l’annonce de Snap est plutôt vague.

Selon l’entreprise sociale, Snapchat+ offrira « une collection de fonctionnalités exclusives, expérimentales et en préversion ». En ce qui concerne le raisonnement derrière le niveau premium, Snap affirme que l’abonnement aidera l’entreprise à fournir aux fans prêts à payer de nouvelles fonctionnalités Snapchat et un « support prioritaire ».

Pour l’instant, Snapchat+ ne sera disponible qu’aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Cependant, Snap a confirmé son intention d’étendre la disponibilité de son niveau premium à davantage de pays au fil du temps.

Vous devriez pouvoir vous inscrire à Snapchat+ depuis l’application en sélectionnant Snapchat+ sur votre profil. Cependant, lorsque j’ai testé l’application sur un appareil Android, cette option ne semblait pas encore disponible. Il est possible que Snapchat+ soit encore en cours de déploiement sur les appareils des pays cités ci-dessus.

Toujours de la publicité

En termes de fonctionnalités, The Verge rapporte que Snapchat+ n’offrira guère plus que des changements « cosmétiques » : vous serez en mesure de modifier le style de l’icône de l’application, d’épingler et d’identifier un ami en tant que « BFF », et de « voir qui a revu une story ».

Et malheureusement, comme Twitter Blue, The Verge note que même si vous payez un abonnement à Snapchat+, cela ne vous permet pas de bénéficier d’une expérience sans publicité. Vous serez toujours bloqué par les publicités, même après avoir déboursé 4 euros par mois.