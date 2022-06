La dernière mise à jour de Microsoft Edge ressemble beaucoup à Pinterest avec ses Collections

Microsoft vient d’annoncer un pack d’améliorations massives à venir pour les Collections dans Microsoft Edge, car la société veut fournir aux utilisateurs de nouvelles capacités pour gérer et suivre le contenu en ligne. Cela ressemble à une mini version de Pinterest à l’intérieur de son navigateur.

Tout d’abord, les collections de Microsoft Edge permettront aux utilisateurs de sauvegarder des images et des vidéos, et le géant des logiciels explique qu’il ajoutera également une option de partage des collections pour « collaborer et réfléchir ensemble ».

Microsoft indique qu’il est également en train de déployer un flux d’inspiration pour les collections qui fournira aux utilisateurs des suggestions basées sur le contenu qu’ils ont déjà ajouté. En outre, la recherche visuelle alimentée par Bing fait également son entrée dans les collections.

« La recherche visuelle de Microsoft Bing est désormais disponible lorsque vous survolez une image. La recherche visuelle utilise une technologie avancée de vision par ordinateur pour effectuer des recherches dans des images plutôt que dans du texte. La mise à jour au survol vous permet de rechercher facilement des éléments similaires en survolant une image que vous trouvez en ligne, puis en cliquant sur l’icône de recherche visuelle. Par exemple, lorsque vous parcourez un blog sur la rénovation et que vous tombez sur un luminaire que vous aimez, passez le curseur sur Visual Search pour en trouver un analogue en ligne. C’est une autre façon pour Microsoft Edge de vous aider à rester organisé, mais aussi de vous aider à trouver l’inspiration pour que vous puissiez faire davantage ce que vous aimez », explique la société.

Prise en charge sur les versions de bureau de Edge

Les collections permettront également aux utilisateurs de suivre des créateurs de contenu sur des sites Web tels que YouTube, Bilibili et TikTok, directement depuis Microsoft Edge.

La fonctionnalité sera déployée ce mois-ci, et Microsoft indique que d’autres sites Web seraient pris en charge dans les prochaines mises à jour.

« En plus de toutes les fonctionnalités intéressantes dont nous vous avons parlé, nous allons également déployer à partir de ce mois-ci la possibilité de suivre vos créateurs de contenu préférés sur des sites Web comme YouTube, Bilibili et TikTok. Cette fonctionnalité sera limitée à quelques sites Web pour commencer, et d’autres sites seront ajoutés à l’avenir. Pour commencer, assurez-vous d’abord d’être connecté avec votre compte Microsoft, puis allez dans la barre d’adresse et cliquez sur suivre. Pour voir les sites que vous avez suivis, il suffit de naviguer dans la fenêtre des collections à droite de votre navigateur et de cliquer sur l’onglet Suivre pour voir les dernières mises à jour », explique Microsoft.

Les nouvelles fonctionnalités seront disponibles dans les versions de bureau de Microsoft Edge.