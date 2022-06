Le Xiaomi 12S Ultra sera équipé du dernier capteur photo Sony IMX989 de 1 pouce

Xiaomi a récemment annoncé qu’il lancerait sa série Xiaomi 12S, soutenue par Leica, le 4 juillet. Maintenant, avant cela, la société a fait la lumière sur les détails de la caméra des appareils, ce qui suggère que le Xiaomi 12S Ultra sera le premier à présenter le nouveau capteur de caméra Sony IMX989.

Lei Jun de Xiaomi a confirmé que le Xiaomi 12S Ultra sera livré avec le capteur Sony IMX989 de 1 pouce, qui est la plus grande caméra pour un smartphone à ce jour. Il devrait avoir une résolution de 50 mégapixels et offrir une surface photosensible accrue de 172 %, une vitesse de caméra accrue de 32,5 % et une vitesse de démarrage accrue de 11 %. En tout état de cause, les amateurs de photographie mobile se réjouiront de cette nouvelle augmentation de la taille des capteurs des appareils photo que Sony et Xiaomi mettent en avant.

Le nouveau capteur Sony IMX989 a été co-développé par Xiaomi et Sony, selon Jun, ce qui, associé à la marque Leica, peut garantir des performances photographiques assez impressionnantes. Cependant, seul le temps nous dira comment ce partenariat se déroule.

Le Xiaomi 12S Pro et le Xiaomi 12S, d’autre part, seront livrés avec le capteur Sony IMX707, qui est censé offrir une augmentation de 48,5 % de la surface photosensible et une augmentation de 49 % de l’entrée de lumière. Celui-ci prendra très probablement en charge une résolution de 50 mégapixels, ainsi qu’un objectif 7p et un OIS. Les autres détails de la caméra restent encore inconnus. Nous nous attendons à ce que Xiaomi révèle plus de détails à ce sujet avant que le lancement officiel ait lieu.

Pas encore pour le marché Européen

En dehors de cela, on ne sait pas grand-chose pour le moment. La série Xiaomi 12 S pourrait être alimentée par le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et il pourrait y avoir un chipset MediaTek Dimensity 9000 ou Dimensity 9000+ pour l’un des modèles. Nous nous attendons à ce que les smartphones soient dotés d’un nouveau design et d’une massive caméra circulaire à l’arrière.

Un certain nombre de spécifications haut de gamme telles qu’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une recharge rapide jusqu’à 120 W, etc. sont également attendues. Malheureusement, pour l’instant, une sortie mondiale du Xiaomi 12S Ultra n’est pas à l’horizon. Il est très probable que Xiaomi limite l’ensemble du 12S au seul marché chinois.