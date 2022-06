Une source révèle comment fonctionnera le Always on Display de l’iPhone 14 Pro

La prochaine version majeure du système d’exploitation de l’iPhone, iOS 16, a introduit un écran de verrouillage remanié et personnalisable, ce qui rejoint les rumeurs selon lesquelles les modèles haut de gamme de l’iPhone 14 pourraient être dotés d’un écran avec une fonction Always on Display.

Cette fonctionnalité est déjà présente sur l’Apple Watch Series 5 et les modèles ultérieurs et vous permet d’afficher des informations consultables en un coup d’œil, comme l’heure, même lorsque la montre est verrouillée. Les iPhone 14 Pro et Pro Max seraient dotés d’une version améliorée de l’écran LTPO de leurs prédécesseurs, ce qui permettrait de réduire le taux de rafraîchissement de 120 Hz à 1 Hz.

Si un taux de rafraîchissement élevé est idéal pour les jeux et les vidéos, il ne sert à rien lorsque vous regardez du contenu statique. Le taux de rafraîchissement de l’iPhone 13 Pro et Pro Max ne peut être ramené qu’à 10 Hz, et c’est apparemment la raison pour laquelle ils ne disposent pas d’une fonction Always on Display.

Mark Gurman, de Bloomberg, affirme qu’Apple travaille depuis quelques années sur l’interface de l’écran de verrouillage d’iOS 16 et qu’elle fonctionnera « de pair » avec la fonction Always on Display de l’iPhone 14 Pro.

Comme c’est le cas avec l’Apple Watch, la fonctionnalité permettra aux utilisateurs de l’iPhone 14 Pro de visualiser des widgets affichant la météo, les calendriers, les activités, les niveaux de batterie, les alarmes et d’autres données alors que l’écran reste à une faible luminosité et à une fréquence d’images réduite. Rassurez-vous, il y aura un réglage pour s’assurer que les données sensibles n’apparaissent pas sur l’écran de verrouillage. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité appelée Activités en direct qui vous aidera à suivre les choses qui se passent en temps réel, comme une commande de livraison de repas ou un match de sport, depuis l’écran de verrouillage.

4 modèles attendus cette année

Si la version bêta pour développeurs d’iOS 16 est disponible dès maintenant, et la version bêta publique sera déployée en juillet. La nouvelle version sera apparemment lancée en même temps que l’iPhone 14 en septembre et fonctionnera avec l’iPhone 8 et les modèles plus récents.

La gamme d’iPhone de cette année comprendrait l’iPhone 14 de 6,1 pouces, l’iPhone 14 Plus de 6,7 pouces, l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. Seuls les Pro seront alimentés par une nouvelle puce, qui sera basée sur la technologie de 5 nm. Le Pro Max pourrait être équipé d’une batterie légèrement plus petite que son prédécesseur, mais son autonomie devrait être plus longue. La fonction Always on Display devrait théoriquement contribuer à prolonger l’autonomie de la batterie, car vous n’aurez pas besoin de déverrouiller le smartphone pour visualiser simplement l’heure ou les notifications.

Il est également fort probable que ces modèles abandonnent l’encoche au profit de découpes en forme de pilule et de poinçon respectivement pour la technologie Face ID et la caméra frontale. L’iPhone 14 Pro et Pro Max pourraient également recevoir une nouvelle caméra principale de 48 mégapixels, ce qui pourrait les aider à devenir les meilleurs photophones de l’année. Les variantes premium pourraient également présenter des bords d’écran plus minces, un ratio plus large et des bosses de caméra plus grandes.

Les iPhone 14 et 14 Plus semblent moins excitants en comparaison. Selon les rumeurs, ils seraient dotés de batteries plus puissantes que leurs homologues de 2021 et toute la série devrait être équipée d’une meilleure caméra frontale.