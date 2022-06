Comment télécharger la version bêta pour développeurs d’iOS 16 ?

Mais en garde ! Bien que l’on ne puisse nier le fait que les tests bêta sont amusants, le logiciel bêta n’est pas le produit fini. Si vous téléchargez la version bêta pour développeurs d’iOS 16, vous devez vous attendre à ce que certaines applications et fonctionnalités soient un peu bancales. C’est pourquoi je vous recommande de télécharger la version bêta sur un iPhone qui n’est pas votre smartphone du quotidien. Si ce n’est pas possible pour vous, vous pouvez attendre la version bêta publique, qui arrivera le mois prochain. Et comme toujours, sauvegardez votre smartphone avant de télécharger la version bêta, au cas où quelque chose ne fonctionnerait pas.

you might also like