La série Xiaomi 12S avec des caméras Leica sera dévoilée le 4 juillet

Le mois dernier, Xiaomi a annoncé son partenariat avec Leica pour un flagship centré sur l’imagerie, qui était attendu en juillet. Il semble que ce flagship soit la série Xiaomi 12S, qui sera lancée le 4 juillet. La société a récemment annoncé qu’elle lancera la nouvelle série Xiaomi 12S à la fois en Chine et dans le monde.

Xiaomi a révélé que la série Xiaomi 12S sera lancée dans le monde entier à 13 heures, heure de Paris. La série sera composée de trois smartphones appelés Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro et Xiaomi 12S Ultra. Les trois smartphones seront livrés avec des caméras greffées “Leica”, ce qui sera une première pour l’entreprise.

After so much hard work, we can finally share our latest innovation, Xiaomi smartphones co-engineered with Leica, ushering in a new era in imagery technology. Looking forward to sharing more at the #Xiaomi12SSeriesLaunch on July 4, 19:00 GMT+8! pic.twitter.com/YHe5Zvqjdb

— leijun (@leijun) June 28, 2022